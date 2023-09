Ruim 2.400 klimaatactivisten aangehouden bij blokkade A12, Jetten herhaalt: ‘Afbouwplan voor fossiele subsidies nodig’

Mede vanwege het warme weer ondergaan demonstranten van Extinction Rebellion de waterspuit van de politie zaterdag met ogenschijnlijk plezier. Beeld Joris van Gennip

Die klimaatactiegroep blokkeerde zaterdagmiddag wederom de A12, met als belangrijkste eis dat de fossiele subsidies moeten stoppen. Eerder deze week becijferden drie organisaties dat daarmee 37,5 miljard euro is gemoeid. Anderhalf uur na aanvang van de blokkade sommeerde de politie de demonstranten de snelweg te verlaten. Toen ze dat niet deden, zette de politie waterkanonnen in.

Jetten was niet aanwezig op de A12, maar bij de zogeheten steundemonstratie op het Malieveld, een locatie die wel is goedgekeurd voor protest. ‘Fossiele subsidies passen niet in een schoon Nederland’, herhaalde hij, ‘dus dat moet gewoon stoppen.’ ‘Maar dat kan niet van vandaag op morgen, dus daar moeten we de komende tijd een duidelijk afbouwplan voor maken.’

Bij de steundemonstratie vlak bij station Den Haag Centraal waren volgens de organisatie enkele duizenden mensen bijeen. De gemeente hield het op ongeveer 1.500 mensen. Op de A12 zaten volgens de gemeente ‘maximaal 9.000’ mensen.

Aanvankelijk probeerde de politie de activisten met waterkanonnen van de weg af te krijgen. Maar de meesten bleven zitten. Ze hadden paraplu’s meegenomen, dansten, juichten en maakten muziek. Ruim 2.400 activisten zijn aangehouden, meldt de politie.