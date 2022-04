Ruim 12 miljoen Oekraïners ontheemd, meer terugkeerders bij grens geregistreerd

Meer dan een miljoen Oekraïners zijn weer teruggekeerd naar hun land. Beeld Getty

Miljoen Oekraïners teruggekeerd, velen in eigen land op de vlucht

Meer dan 1,1 miljoen gevluchte Oekraïners zijn sinds 28 februari teruggekeerd, via grensposten in het westen van het land. Sinds afgelopen donderdag komen volgens de Oekraïense douane dagelijks zelfs meer mensen terug dan er vertrekken. Onder de recente terugkeerders zijn volgens de Verenigde Naties (VN) veel vrouwen, kinderen en ouderen. Of zij tijdelijk of permanent zijn teruggekeerd, is niet bekend.

Aangezien de situatie in het land onstabiel blijft, kunnen er nog geen conclusies worden getrokken uit het grote aantal repatrianten, benadrukt VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR. Volgens VN-cijfers zijn ruim 5,1 miljoen Oekraïners hun land ontvlucht sinds het begin van de Russische inval. Dagelijks worden nog zo’n 50 duizend nieuwe vluchtelingen geregistreerd. Nog eens 7,7 miljoen Oekraïners zijn uit hun huis verdreven, en naar andere regio’s in Oekraïne gevlucht. Bijna de helft van hen vluchtte vanuit het oosten naar het westen van het land.

Ruim 42 duizend Oekraïense vluchtelingen ingeschreven bij Nederlandse gemeenten

Ruim 42 duizend Oekraïense vluchtelingen hebben zich ingeschreven bij Nederlandse gemeenten. De afgelopen week is het aantal inschrijvingen met vijfduizend toegenomen, blijkt uit de nieuwste cijfers van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Een kwart van de vluchtelingen verblijft bij gastgezinnen of vond zelf onderdak bij vrienden, familie of in hotels. De rest wordt door gemeenten opgevangen. Op dit moment hebben Nederlandse gemeenten zo’n 41 duizend bedden beschikbaar gesteld. Ongeveer driekwart van de noodbedden is in gebruik, dat is de hoogste bezettingsgraad tot nog toe. De overheid wil op korte termijn aan meer dan 50 duizend Oekraïense vluchtelingen onderdak kunnen bieden.