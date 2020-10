Ruim 12 duizend nieuwe woningen in 2019 door transformatie bestaande bouw

Een gymzaal van een oude school in Den Haag is verbouwd tot woning. Beeld Arie Kievit.

Het ombouwen van bestaande panden zorgt voor een belangrijke uitbreiding van de woningvoorraad. De omgebouwde woningen namen in 2019 13 procent van de totale toename voor hun rekening. Met 71,5 duizend nieuwe woningen komt het grootste aandeel nog altijd van de nieuwbouw.

In 2019 kwamen de meeste woningen beschikbaar door het ombouwen van kantoorpanden, in totaal waren dit er 5,7 duizend. Ook blijkt uit cijfers van het CBS dat ruim de helft van de getransformeerde gebouwen een bouwjaar voor 1945 heeft. Veel van de woningen komen in de verhuur, in 2018 was dit 84 procent. Deze zijn vaker in het bezit van bedrijven en institutionele beleggers dan van woningcorporaties.

Bijna 90 procent van de woningen wordt ingericht voor eenpersoonshuishoudens of een paar zonder thuiswonende kinderen. De bewoners zijn vermoedelijk vaak studenten of net afgestudeerde, want vooral jongeren tussen 18 en 27 jaar (46,4 procent in 2019) maken gebruik van de omgebouwde woningen. Het oppervlakte van de gecreëerde woonruimte is over het algemeen klein. In 2019 heeft 45 procent een oppervlakte van 15 tot 50 m2 en 28 procent een oppervlakte van 50 tot 75 m2.

In Rotterdam was de toename in woongelegenheid door transformaties van bestaande gebouwen het grootst. Hier kwamen in totaal 1905 omgebouwde woningen op de markt. Op de tweede en derde plaats kwamen Amsterdam en Den haag met 1320 en 875 woningen. Relatief gezien was de toename in woonruimte door het verbouwen van bestaande gebouwen het grootst in Capelle aan den IJssel.