Ruim 100 miljoen mensen zijn nu op de vlucht

In een kamp voor oorlogsvluchtelingen aan de rand van Sana'a in Jemen staan mensen in de rij voor noodhulp, die wordt verstrekt door Unicef. Beeld Yahya Arhab / ANP/ EPA

Nooit eerder hebben zoveel mensen huis en haard verlaten. Ruim 100 miljoen wereldburgers zijn op dit moment op de vlucht, meer dan 1 op de 80 personen wereldwijd. Het aantal vluchtelingen en ‘intern ontheemden’, mensen die in eigen land op drift zijn geraakt, is nog nooit zo hoog geweest. Onder hen zijn ruim 40 miljoen kinderen. Eind 2021 was het aantal vluchtelingen met bijna 90 miljoen al hoger dan ooit, maar door de oorlog in Oekraïne zijn er de afgelopen maanden veel vluchtelingen bijgekomen. De meesten, ruim 60 miljoen, verblijven in hun eigen land, blijkt uit cijfers van de VN vluchtelingenorganisatie UNHCR.

In en rond de Afrikaanse Sahel ontbrandden veel nieuwe conflicten, of werd na relatieve rust in het eerste coronajaar de strijd hervat. Delen van West-Afrika kampen met voedseltekorten. Het Wereld Voedsel Programma van de Verenigde Naties (WFP) waarschuwt dat het niet genoeg geld heeft om iedereen te voeden die door acute hongersnood wordt bedreigd. Zo’n driekwart van alle vluchtelingen en intern ontheemden wereldwijd komt uit gebieden waar voedsel schaars is.

In 2021 kwamen er ruim 14 miljoen intern ontheemden en bijna 2,5 miljoen vluchtelingen vanwege conflicten bij. Daarbij tellen de VN dan niet eens de 23 miljoen mensen mee die, vaak tijdelijk, hun woonplaats moesten verlaten vanwege (klimaat)rampen.

Vorig jaar keerden 430 duizend vluchtelingen na een soms jarenlang verblijf in een ander land terug naar huis; datzelfde gold voor 5,3 miljoen intern ontheemden. De terugkeercijfers zijn wereldwijd iets hoger dan in 2020, toen terugkeer vanwege coronamaatregelen vaak niet mogelijk was, maar veel lager dan het aantal nieuwe vluchtelingen.