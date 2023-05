Ruim 100 arrestaties rond kampioenschap Feyenoord, ME grijpt kort in

Feyenoordfans vieren het kampioenschap van hun club bij de Hofpleinfontein in het centrum van Rotterdam. Beeld ANP

Rond middernacht loopt de binnenstad echter langzaam leeg, zegt een politiewoordvoerder. Al is het nog wel altijd ‘best druk’, vooral rond het Hofplein.

Daar riep de politie de mensen rond middernacht ‘vriendelijk, maar dringend’ op te vertrekken. Ook is in de hele binnenstad nog veel ME aanwezig. Maar die heeft volgens de politiewoordvoerder na een ingreep eerder op de avond niet meer met charges in actie hoeven komen.

De gemeente Rotterdam had de feestvierende Feyenoordfans zondagavond via Twitter gevraagd om de Coolsingel en het Hofplein vanaf 22.00 uur te verlaten. De gemeente zei in de avond al te willen beginnen met de opbouwwerkzaamheden voor de huldiging op maandag. Aan de oproep te vertrekken werd tot middernacht ‘deels gehoor gegeven’, meldt de politiewoordvoerder. ‘Het feest is klaar, de horeca is dicht.’

ME grijpt in

Eerder op zondagavond moest de ME wel ingrijpen op de Coolsingel, nadat daar vernielingen waren aangericht en agenten waren belaagd. Er werden onder meer rookpotten naar de politie gegooid. Bij die ingreep zette de politie ook een waterkanon in. Later op de avond was een dergelijk hard ingrijpen niet opnieuw nodig.

Feyenoord werd zondag voor de zestiende keer kampioen van Nederland door een 3-0 zege op Go Ahead Eagles in de eigen Kuip. Het behalen van de landstitel wordt maandag vanaf 12.00 uur in Rotterdam gevierd op het balkon van het Stadhuis. De vakken op de Coolsingel en Binnenrotte gaan om 09.00 uur open voor het publiek.