Ruim 10 procent van de ondernemers zit na de pandemie met belastingschuld

Vanwege de coronamaatregelen waren horeca en terrassen lang gesloten. Veel getroffen bedrijven kregen uitstel van de belasting, maar moeten nu gaan betalen. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Om bedrijven de pandemie door te helpen mochten ze tot afgelopen oktober belastinguitstel aanvragen. Deze schuld moet in de komende vijf jaar worden afbetaald en kan een zware last blijken. Een hoge belastingschuld betekent minder geld voor investeringen of uitbreidingen. Dit blijkt uit nieuwe berekeningen van ABN Amro, op basis van CBS-cijfers.

Met name in de horeca en de retailsector, zoals kledingwinkels, kampen veel bedrijven met een betalingsachterstand. Zo rekent de bank voor dat bijna de helft van de restaurants elke maand 20 procent van de bedrijfswinst kwijt is om op tijd af te betalen. En alle cafés met vijftig of meer werknemers hebben uitstel van betaling aangevraagd, volgens ABN Amro.

Afgelopen maart hadden bedrijven gezamenlijk 16 miljard euro belastingschuld, bleek uit een eerdere studie van de bank, dit is in augustus opgelopen tot ruim 18 miljard. Volgens recentere cijfers van het demissionaire kabinet is het uiteindelijke uitstelbedrag bijna 20 miljard euro.

Het demissionaire kabinet verwacht dat er 1,5 miljard euro niet zal worden afbetaald, schreef staatssecretaris Hans Vijlbrief (Financiën) in november aan de Kamer.

Specifieke regelingen

Volgens Vijlbrief is het niet eerlijk om schulden generiek kwijt te schelden. Zo spraken sommige bedrijven tijdens de coronacrisis hun reserves aan om belastingen wel te betalen, terwijl andere voor de zekerheid uitstel aanvroegen maar dit achteraf niet nodig bleken te hebben. Voor gezonde bedrijven die toch in moeilijkheden komen wil de staatssecretaris kijken naar specifieke regelingen.

Dat bedrijven in de laatste maanden uitstel aan de belastingdienst zijn blijven aanvragen, komt volgens ABN Amro doordat een deel nog altijd een lagere omzet draait dan voor de pandemie. Bovendien denkt de bank dat sommige ondernemers voor de zekerheid betalingsuitstel hebben aangevraagd, om extra geld achter de hand te hebben.

Ook vroeg een deel mogelijk uitstel aan vanwege problemen die niet het gevolg zijn van lockdownmaatregelen, zoals de brexit en de stikstofcrisis. De regeling was immers voor iedereen toegankelijk.

In totaal is er tijdens de coronacrisis 42 miljard euro aan belastinguitstel aangevraagd door 376 duizend ondernemers, aldus staatssecretaris Vijlbrief. 17 miljard euro hiervan is inmiddels afgelost en ruim 5 miljard euro is in mindering gebracht, bijvoorbeeld omdat de belastingaanslag te hoog was vastgesteld.

Net als andere generieke steunmaatregelen, zoals loonsubsidie (NOW) en tegemoetkoming voor vaste lasten (TVL), is de uitstelregeling voor belastingbetaling vervallen. Doorgaan met steun verlenen zou het economisch herstel in de weg zitten, vreest het demissionaire kabinet, mede omdat bedrijven die eigenlijk niet levensvatbaar zijn erdoor overeind worden gehouden.