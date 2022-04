Ruim 10 procent van de energie uit wind en zon in 2021, een record

Beeld Simon Lenskens

Record stroomproductie uit zon en wind in 2021, Nederland stapt het snelst over

Door de snelle bouw van nieuwe zonneparken en windmolens wordt wereldwijd inmiddels 10,3 procent van de elektriciteit opgewekt uit deze twee duurzame bronnen. Toen het Klimaatakkoord van Parijs in 2015 werd ondertekend, was dit aandeel 4,6 procent. Dit blijkt uit de nieuwe jaarcijfers van de Britse klimaatdenktank Ember. De opwekking van zonnestroom groeide het afgelopen jaar wereldwijd met 23 procent, het windaanbod met 14 procent. In het afgelopen decennium steeg de gezamenlijke stroomopwekking uit wind- en zonne-energie ieder jaar met gemiddeld 20 procent. Als deze trend de komende tien jaar aanhoudt, zou de energiesector op schema liggen om het klimaatdoel van Parijs te halen, becijfert Ember. Tegelijk steeg ook het kolengebruik, als gevolg van de dure gasprijzen. De snelste energietransitie vond de afgelopen twee jaar plaats in Nederland. Het aandeel wind en zon steeg van 14 naar 25 procent, terwijl het aandeel fossiele brandstoffen daalde van 78 naar 63 procent.

Denemarken en Uruguay koplopers in stroomopwekking uit wind en zon

Vijftig landen wekten in 2021 meer dan eentiende van hun elektriciteit op uit windmolens en zonnepanelen. Zeven daarvan, waaronder China en Japan, behaalden deze mijlpaal het afgelopen jaar. Nergens ter wereld wordt zoveel stroom geproduceerd uit deze twee duurzame bronnen als in Denemarken en Uruguay. Denemarken loopt al jaren voorop in de energietransitie door de vele windparken op zee. Uruguay investeerde het afgelopen decennium miljarden in windenergie, het aandeel daarvan op de totale elektriciteitsproductie steeg van 6 procent in 2014 naar 43 procent in 2021. In Egypte en de Verenigde Arabische Emiraten, de volgende twee gastlanden van VN-klimaattoppen, komt 3 procent van de stroom uit wind en zon.