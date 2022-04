Beeld ANP

Ruim 1 op 5 jonge vrouwen ervaart seksueel grensoverschrijdend gedrag op werk

Eén op de vijf vrouwen tussen de 15 en 25 jaar heeft in 2021 op het werk te maken gehad met ongewenste seksuele aandacht van klanten, patiënten, leerlingen of passagiers. Bijna 6 procent van de vrouwen van deze leeftijd ondervond last van collega’s of leidinggevenden, blijkt uit een jaarlijkse enquête over arbeidsomstandigheden van het CBS en TNO onder 50 duizend werknemers.

In de zorg zijn de problemen het grootst. Ongeveer 37 procent van alle ondervraagde mbo-verpleegkundigen ervaart ongewenst seksueel gedrag van patiënten, dat is ruim meer dan de 27 procent in 2018. Ook gespecialiseerde verplegers, verzorgenden, fysiotherapeuten en artsen hebben vaak dergelijke nare ervaringen.

Van alle werkende vrouwen kreeg in 2021 bijna 11 procent te maken met seksueel grensoverschrijdend gedrag van ‘externen’. Dit percentage is hoger dan de 8 procent uit 2020, toen er door thuiswerken en de sluiting van verschillende sectoren minder werknemers op de werkplek aanwezig waren.

Bijna een kwart van de werknemers ervaart ongewenst gedrag op de werkvloer

Naast seksueel grensoverschrijdend gedrag ervaren werknemers ook andere vormen van ongewenst gedrag op het werk, zoals pesten, intimidatie of lichamelijk geweld. Bijna 25 procent van de werknemers heeft volgens de enquête van CBS/TNO te maken gehad met dergelijk gedrag van ‘externen’, dat was in 21 procent in 2020. Ongewenst gedrag door collega’s bleef met 13 procent gelijk aan de afgelopen twee jaar.

Vooral intimidatie door klanten komt veel voor, ongeveer 18 procent van de ondervraagden zei dat in 2021 te hebben ervaren. Ook lichamelijk geweld komt aanzienlijk vaker voor in contacten met klanten dan met collega’s. Pestgedrag komt daarentegen vaker voor tussen collega’s, 7 procent had ermee te maken.