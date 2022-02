Ruim 1 miljard euro steun in laatste winterlockdown, eenvijfde ging naar horeca

Een horecazaak in het centrum van Den Haag bereidt zich in januari voor op heropening na de lockdown. Beeld ANP

Dat blijkt uit nieuwe cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft opgesteld voor het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Deze 1,1 miljard euro komt bovenop de 31 miljard aan coronasteun die in de periode maart 2020 tot en met september 2021 nodig was om de bedrijven door de coronatijd heen te helpen. De regeling was aanvankelijk stopgezet per 1 oktober, maar is opnieuw in het leven geroepen toen er wederom beperkende maatregelen werden ingesteld.

Welke bedrijven de laatste maanden steun hebben gekregen, is nog onbekend. Over de voorgaande periode heeft het CBS vastgesteld dat de horeca de grootste ontvanger van steun was. In totaal 19 procent van de 31 miljard euro is gegaan naar restaurants, hotels en cafés. Het grootste bedrag betrof loonsteun, maar er is ook 2 miljard gebruikt om de vaste lasten van de horeca deels te betalen. Naast de horeca ging er ook veel steun naar de handel, vervoer, verhuur en zakelijke dienstverlening. De loonkostenvergoeding ging vooral naar grote bedrijven met meer dan 250 werknemers in dienst. De regeling voor vaste lasten werd vooral gebruikt door kleine bedrijven. In totaal ging 39 procent van deze steun naar bedrijven met 2 tot 9 werknemers. Vooral landbouwbedrijven maakten gebruik van deze regeling.