Ruim 1.300 arrestaties na vierde nacht rellen in Frankrijk, intensiteit volgens minister wel iets afgenomen

Een uitgebrande auto op straat in Nanterre. Beeld ANP / EPA

Het geweld zou wel in intensiteit zijn afgenomen, zei minister Gérald Darmanin zaterdagochtend na een gesprek met de politie. Ondanks deze afname was het aantal arrestanten een stuk hoger dan de nacht tevoren, toen 914 mensen werden aangehouden.

Vooral in Marseille en Lyon zouden de nacht van vrijdag op zaterdag heftige rellen zijn uitgebroken. In het hele land werden 45.000 politieagenten ingezet. Tachtig agenten raakten gewond, en er werden 2.560 branden geteld, en tal van winkels werden geplunderd.

Eerder op de dag had de Franse regering de prefecten, de vertegenwoordigers van de staat in de regio’s, gevraagd om vanaf 21.00 uur het openbaar vervoer stil te leggen. Ook werden enkele grote publieke evenementen afgeblazen. Volgens de minister bleef het in sommige regio’s ‘uiterst rustig’.

Frankrijk beleefde de vierde nacht van protesten naar aanleiding van de dood van de 17-jarige Nahel M., die dinsdag werd doodgeschoten door een politieagent. Er waren rellen en plunderingen in onder meer Marseille, Lyon, Parijs, Toulouse en de Parijse wijk Nanterre, waar Nahel omkwam en waar hij zaterdag wordt begraven.

Traangas

In Marseille trokken veelal gemaskerde jongeren de straat op, die winkels plunderden, auto’s en scooters in brand staken en de politie bekogelden met projectielen. De politie trad op met traangas. Een wapenwinkel werd geplunderd waarbij jachtgeweren werden buitgemaakt. Volgens de politie hebben de plunderaars geen munitie buitgemaakt. Op sociale media is een explosie in het oude havengebied te zien. De voor zaterdag geplande Pride in Marseille is afgelast.

De politie in de Zuid-Franse havenstad pakte zeker 80 mensen op. Burgemeester Benoît Payan vroeg kort voor middernacht om versterking van de ordediensten in zijn stad. ‘De taferelen van plunderingen en geweld in Marseille zijn onacceptabel’ schreef Payan, op twitter waar hij de staat opriep om ‘onmiddellijk extra ordetroepen te sturen’. Volgens minister van Binnenlandse Zaken Gérald Darmanin zijn er extra troepen naar de stad gestuurd.

Een uitgebrande bus in Nanterre, de buitenwijk van Parijs waar de tiener Nahel M. dinsdag door een agent werd doodgeschoten. Beeld REUTERS

Ook in onder andere Grenoble, Saint-Etienne en Lyon waren vrijdagavond en -nacht plunderingen en rellen tussen gemaskerde demonstranten en de politie. In Parijs was het her en der eveneens onrustig en werden diverse winkels geplunderd. In het centrum van Saint-Etienne vernielden honderden jongeren winkeletalages, waarna de winkels werden geplunderd. In Straatsburg begonnen de incidenten vrijdagmiddag al op klaarlichte dag en werd onder meer een Apple Store geplunderd en het operagebouw beschadigd.

Avondklok

Op diverse plaatsen geldt een avondklok voor ‘minderjarigen zonder begeleiding’, zoals in de steden Colmar, Mulhouse en Aulnay-sous-Bois, vlak bij Parijs en in Boulogne-Billancourt, een buitenwijk in het zuidwesten van de Franse hoofdstad. De avondklok betekent dat vanaf 30 juni om 22.00 uur tot 4 juli om 6.00 uur geen enkele minderjarige zonder begeleiding van een van zijn ouders of een wettelijke vertegenwoordiger op straat mag zijn.

Verkeersovertreding

De rellen ontstonden dinsdag naar aanleiding van de dood van Nahel M., een 17-jarige jongen van Algerijnse afkomst. Twee agenten hielden de auto waarin hij zat aan voor een verkeersovertreding. Hij bleek geen rijbewijs te hebben. Een van de agenten schoot hem kort na de aanhouding van dichtbij in de borst. De dood van Nahel M. leidde vrijwel onmiddellijk tot woedende reacties.

President Macron veroordeelde het optreden van de agenten al heel snel, en in opvallend harde bewoordingen. Hij noemde het ‘onverklaarbaar’ en zei dat er ‘geen excuus’ was voor de dood van de jongen. De politievakbonden vinden dat de president te snel heeft geoordeeld en dat hij zou moeten wachten tot er meer bewijs is.

Een geverifieerd filmpje van een omstander dat al snel op internet verscheen, lijkt Macron echter gelijk te geven. Te zien is duidelijk hoe de agenten naast de auto staan terwijl een van hen een pistool op M. gericht houdt. Als de auto begint weg te rijden, klinkt het geluid van een schot. De auto kwam even later tot stilstand. Nahel M. was dood.

De twee agenten zeiden dat M. met zijn auto op ze ingereden was, maar in het filmpje is duidelijk te zien dat beide agenten naast de stilstaande auto staan. Als de auto langzaam gaat rijden valt het dodelijke schot.

Minister van Binnenlandse Zaken Darmanin zei, dat ‘als de inhoud van dit filmpje wordt bevestigd, de daad die we hier zien onmogelijk kan worden gerechtvaardigd’.