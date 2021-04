Rugbyer Boris Johnson wil geen Super League, niet omdat hij van voetbal houdt, maar wel van kiezers

Boris Johnson heeft meer op met een ovale dan met een ronde bal. Beeld AFP

Boris Johnson, kostschooljongen, is een rugbyspeler, geen voetballer. Dat bleek jaren geleden al uit de rugbytackle waarmee hij een Duitse speler velde tijdens een vriendschappelijke voetbalwedstrijd voor een goed doel. Beelden daarvan hebben bijgedragen aan zijn populariteit. Een voetballiefhebber is de Old Etonian niet, gaf Johnson ooit ruiterlijk toe in een stuk in The Sun. Gevraagd naar de identiteit van zijn favoriete voetbalclub moest Johnson dan ook antwoord schuldig blijven.

Ondanks dit gebrek aan belangstelling voor ‘the beautiful game’ was hij er maandag als de kippen bij om de plannen voor een besloten Europese voetbalcompetitie als ‘belachelijk’ te bestempelen en een ‘rode kaart’ te geven. De premier beloofde alles in het werk te stellen om deze kartelvorming tegen te gaan. In het Lagerhuis opperde zijn sportminister de mededingingswetgeving aan te passen als dat nodig zou zijn. De Britse regering handelde daadkrachtiger dan bij het begin van de pandemie.

Johnson heeft namelijk wel verstand van de kiezer. Zijn regering voert beleid op basis van de stemming in het land en volgt de publieke opinie. En die was de afgelopen dagen fel tegen de plannen voor een exclusieve competitie, bestaande uit zes Engelse topclubs en drie uit zowel Spanje als Italië. Er was vrijwel niemand in Engeland te vinden die een goed woord over had voor dit ‘voetbalverraad’. Zelfs de betrokken eigenaren waren verbaasd over de weerstand.

Bakermat

De woede was vooral aanwezig in het arbeideristische midden en noorden van het land, de bakermat van het voetbal, ooit een sport van de arbeidersklasse. Van oudsher is dit het achterland van de Labourpartij, maar bij de verkiezingen van 2019 viel ‘de Rode Muur’ grotendeels in handen van de Conservatieven, wat te maken had met de Brexit en de aantrekkingskracht van de elitaire populist Johnson. De ironie: zijn socialistische tegenstrever Jeremy Corbyn is wel een voetballiefhebber, en aanhanger van Arsenal.

Vanuit electoraal oogpunt was Johnsons opstand tegen de rijke, buitenlandse clubeigenaren een voor de hand liggende tactiek, zeker omdat er over twee weken plaatselijke verkiezingen zijn. Uit peilingen is gebleken dat de Conservatieve Partij populairder binnen de arbeidersklasse is dan Labour. Door de ESL af te doen als ‘een Europees eliteproject met leden die niet kunnen worden ontslagen’ goot partijgenoot John Redwood, een oer-brexiteer, er nog een Brexit-sausje overheen.

Zegeningen

Jonhson zelf liet zich enkele weken geleden nog tegenover fractiegenoten ontvallen dat ‘kapitalisme’ en ‘hebberigheid’ van belang zijn geweest voor het succesvolle Britse vaccinatieprogramma. Maar dat was in een besloten bijeenkomst. In het verleden heeft hij, als columnist vooral, regelmatig de lof gezongen op de vermeende zegeningen van de vrije markt, maar de laatste jaren is hij daar, indachtig zijn nieuwe fans, minder uitgesproken over.

Ondanks de zege op de ESL bestaat er onder voetbalfans – en spelers – nog steeds woede over het gedrag van de rijke, maar onzichtbare eigenaren van de topclubs. Zij eisen veranderingen en kijken met interesse naar het Duitse model, waarin fans veel dichter bij hun clubs staan en meer zijn dan alleen betalende bezoekers zoals in de Premier League. Johnson moet nu gaan bewijzen of zijn kalverliefde voor voetbal en de fans oprecht is.