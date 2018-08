RUG roept medewerkers op: neem internationale student in huis

Studenten in een volle studiezaal van de Bibliotheek van de Rijksuniversiteit Groningen. Foto Harry Cock / de Volkskrant

‘Heb je een kamer of op een andere manier woonruimte of bed beschikbaar? Of lijkt het je leuk om tijdelijk onderdak te bieden aan een aanstaande RUG student(e) uit het buitenland? Meld je dan vrijwillig aan.’ De RUG doet de oproep in een e-mail aan medewerkers van het stafbureau, de centrale organisatie van de universiteit.

De Rijksuniversiteit en de Hanzehogeschool verwachten dit jaar opnieuw veel buitenlandse studenten. 'Ondanks alle inspanningen verwachten we dat een aantal studenten het de komende weken niet zal lukken woonruimte te vinden. Als medewerker van de RUG kun je helpen’, aldus de mail.

Vriendelijk verzoek

Of er veel gehoor gegeven wordt aan de oproep, kan woordvoerder Jorien Bakker nog niet zeggen. ‘Ik heb de mail pas gistermiddag gestuurd. Het is vooral bedoeld als vriendelijk verzoek.’ De plaatselijke Hanzeschool doet de oproep al jaren, zegt ze. ‘Wij vonden het een sympathiek idee. En we hoorden collega’s zeggen: ik heb nog wel een logeerkamer.’

Met name het aantal internationale studenten in Groningen blijft toenemen. Van de ruim 30 duizend studenten die aan de RUG studeren komen er inmiddels ruim zesduizend uit het buitenland. Vorig jaar bedroeg de internationale instroom 2.300 nieuwkomers. De exacte inschrijfcijfers voor dit jaar worden pas in oktober bekend. ‘Maar we verwachten opnieuw een stijging.’

De Groningse woningmarkt is oververhit. Voor buitenlandse studenten is het bovendien extra lastig een kamer te vinden, zegt Bakker. Zij hebben nog geen netwerk, terwijl kamers vaak via via een nieuwe eigenaar krijgen. Officiële advertenties zijn meestal in het Nederlands opgesteld. Bovendien weigeren kamerverhuurders niet zelden niet-Nederlandse studenten. ‘Dutch only, staat er dan botweg bij.’

Tenten en containers

Vorig jaar waren er ook al grote problemen met de huisvesting van internationale studenten in Groningen. De universiteit, de hogeschool en de gemeenten probeerden daarom voor aanvang van het aanstaande collegejaar vijfhonderd extra kamers te vinden of te realiseren. Dat is bijna gelukt, onder meer met 249 containerunits op het Suikerunieterrein. ‘Maar het is niet genoeg’, zegt Bakker. Het plan om een leegstand ziekenhuis in Winschoten geschikt te maken, sneuvelde.

De oproep aan medewerkers is uitdrukkelijk als tussenoplossing bedoeld, totdat de internationals een permanent onderkomen hebben gevonden. Medewerkers mogen de studenten geen huur vragen, wel een onkostenvergoeding. Bij het stafbureau werken een paar honderd mensen. Mocht de oproep niet genoeg opleveren, dan overweegt de universiteit alle medewerkers (duizenden) aan te schrijven.

De Rijksuniversiteit en de Hanzehogeschool bieden ook slaapplaatsen aan in tenten op het terrein van de Zernike-campus. Van verschillende kanten kwam deze week kritiek op de het tarief van 12,50 per nacht, voor een overnachting in een tent met dertig personen.

‘Het kost ons veel meer dan dat, wij houden er echt niks aan over’, verdedigt Bakker het initiatief. ‘Eigenlijk mogen wij als universiteit helemaal niet in huisvesting investering. Maar dit is een noodvoorziening, hopelijk voor heel korte tijd.’

Noodgreep

‘Dat er een noodgreep nodig was, wisten we al een jaar’, zegt Jasper Been, die namens de Democratische Alliantie Groningen (DAG) zitting neemt in de Universiteitsraad. ‘De tenten zijn overdag dicht, omdat er geen beveiliger van af kan. Waarom maakt de universiteit het verblijf niet gratis? Ze willen graag meer internationale studenten, maar er niet voor betalen.’

DAG lanceerde zelf in juni al een couchsurf-initiatief; een oproep aan studenten en stadjers een bank of luchtbed vrij te maken voor internationale student zonder onderdak. ‘Wij zagen de bui na vorig jaar al hangen’, zegt Been. ‘Het loopt echt storm. We hebben zestig banken of matrassen gevonden, maar die zijn allemaal al bezet. Gelukkig komen er nog steeds nieuwe bij.’

Ook in Wageningen moeten studenten tijdens de introductieperiode uitwijken naar de camping vanwege het studentenkamertekort. Maar daar betreft het Nederlandse studenten: buitenlandse studenten krijgen voorrang voor reguliere huisvesting in de stad van de landbouwuniversiteit.

Niet alleen de schaarste aan studentenkamers, maar ook de gebrekkige doorstroom van studenten naar starterswoningen is een probleem, zegt Bakker. Er zijn plannen om 1.500 wooneenheden bij te bouwen. Maar het kamertekort is niet de kern van het probleem, vindt Jasper Been van DAG. ‘Het echte probleem is dat de universiteit en de hogeschool per se willen blijven groeien, liefst met internationale studenten.’

