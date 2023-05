Rudy Giuliani aangeklaagd voor aanranding tijdens zijn jaren als huisadvocaat Trump

Rudy Giuliani wordt door een oud-medewerker beschuldigd van aanranding. Beeld Reuters

Of ze hier eerst even iets aan wilde doen, zou Rudy Giuliani hebben gevraagd aan Noelle Dunphy, wijzend op de bobbel in zijn broek. De 70 pagina’s tellende aanklacht die de advocaten van Dunphy indienden tegen Rudy Giuliani bij de civiele rechtbank in New York, staat bol van dergelijke voorbeelden van seksueel grensoverschrijdend gedrag en machtsmisbruik.

De advocaat en oud-burgemeester komt uit de stukken naar voren als een onbeschofte, vaak dronken en volkomen onvoorspelbare werkgever die Dunphy’s werkomgeving ‘ondragelijk’ zou hebben gemaakt met zijn met zijn ‘van alcohol doordrenkte tirades en seksistische, racistische en antisemitische opmerkingen’. Dunphy eist een schadevergoeding van 10 miljoen dollar (9,2 miljoen euro).

Over de auteur

Sterre Lindhout schrijft voor de Volkskrant over Noord- en Zuid-Amerika. Ook volgt ze de ontwikkelingen op het gebied van globalisering en wereldhandel. Hiervoor was ze correspondent Duitsland.

Als de aantijgingen kloppen, is dit het voorlopige dieptepunt in de neerwaartse spiraal waarin de carrière van Giuliani (78) is beland sinds hij zijn lot verbond aan dat van Donald Trump, wiens persoonlijk advocaat Giuliani tussen 2018 en 2021 was. Het was een dronken Giuliani die Trump ertoe aanzette om zichzelf uit te roepen tot winnaar van de verkiezingen van 2020, nog voordat alle stemmen waren geteld. Van Giuliani’s vroegere reputatie van burgervader die de bevolking van New York eensgezind door het trauma van 9/11 loodste, was toen al weinig meer over.

Dunphy (43) werkte voor Giuliani in zijn Trumpjaren. Hij had haar in 2019 aangesteld als zijn ‘directeur bedrijfsontwikkeling’ tegen een salaris van 1 miljoen dollar per jaar, zonder dat er sprake was van een officieel contract. Behalve geld zou Giuliani zijn officieuze medewerker ook pro bono rechtsbijstand hebben beloofd in een proces tegen haar gewelddadige ex-partner.

Daarvan kwam, blijkens de aanklacht, niets terecht. Wel had Dunphy er al gauw een problematische relatie met een andere man bij. Giuliani zou haar op haar eerste werkdag hebben gekust op de achterbank van een limousine en duidelijk hebben gemaakt dat de bevrediging van zijn seksuele wensen ‘een absolute vereiste’ was voor het functioneren van zijn nieuwe medewerker.

Vervolgens dwong Giuliani Dunphy regelmatig tot orale seks, het liefst terwijl hij telefoneerde, ‘zodat ik me voel als Bill Clinton’. (Een verwijzing naar de affaire van de voormalige president met zijn stagiair Monica Lewinsky.) Of hij sommeerde Dunphy haar werk te doen enkel gekleed in door hem aangeschafte hotpants met een afbeelding van de Amerikaanse vlag erop. Giuliani zou ‘voortdurend’ viagra hebben gebruikt.

Behalve allerlei vormen van grensoverschrijdend gedrag, bevat de aanklacht ook aanwijzingen voor andere strafbare feiten. Zo zou Giuliani Dunphy hebben gevraagd op zoek te gaan naar gevangenen die voor 2 miljoen dollar gratie wilden kopen en erbij hebben gezegd dat hij en Donald Trump die miljoenen dan eerlijk zouden delen.

Giuliani zelf heeft nog niet op de aanklacht gereageerd, maar zijn adviseur Ted Goodman ontkent in een verklaring in verschillende Amerikaanse media alle aantijgingen. Hij noemt de aanklacht pure intimidatie en een poging tot afpersing.

Noelle Dunphy zegt een aantal van de in de aanklacht genoemde uitspraken te hebben opgenomen met haar telefoon. Maar op de vraag van persbureau AP welke dat zijn, wilden haar advocaten niet antwoorden.

Dat hij niet in staat was zijn medewerker uit te betalen, weet Giuliani destijds aan een rechtszaak met zijn derde ex-vrouw, die hem via een rechtszaak zijn geld probeerde afhandig te maken. Maar toen die zaak eind 2019 was geregeld, betaalde Giuliani Dunphy ‘slechts’ 12 duizend euro.