RTV Noord: claim van 122 miljoen euro bij NAM wegens waardedaling huizen

Na een aardbeving met een kracht van 3,4 op de schaal van Richter hangen omwonenden uit protest Groningse vlaggen halfstok. Beeld Harry Cock / de Volkskrant

De regionale omroep baseert zich op een brief die de Stichting Waardevermindering door Aardbevingen Groningen (Stichting WAG) aan bijna vijfduizend deelnemers heeft gestuurd. Stichting WAG procedeert al sinds 2013 namens huiseigenaren in Groningen tegen de NAM. De stichting wil de omvang van de claim dinsdag vooralsnog niet bevestigen.

Uit tal van onderzoeken is gebleken dat de huizen in Groningen door het risico op aardbevingen en de daaraan gekoppelde imagoschade minder waard zijn geworden. Voor mensen die hun huis met verlies verkopen, heeft de NAM een compensatieregeling.

Twistpunt in de juridische procedure was dat gedupeerden meenden dat zij ook recht zouden moeten hebben op een tegemoetkoming als zij hun woning niet verkopen. Vorig jaar werden de huizenbezitters daarin in hoger beroep in het gelijk gesteld, nadat de rechtbank in Assen dat in 2015 al in eerste aanleg had gedaan.

De NAM besloot vorig jaar niet in cassatie te gaan. Daarop zouden het energiebedrijf en stichting WAG met elkaar in overleg gaan om een compensatieregeling uit te werken. Onduidelijk is of de eenzijdige claim betekent dat hierover geen overeenstemming is bereikt en een nieuw hoofdstuk in het slepende proces wacht.

Opmerkelijk is het vermeende bedrag van 122 miljoen euro wel. Stichting WAG verkondigde namelijk eerder dat zo’n honderdduizend huizen in Groningen bij elkaar een miljard euro minder waard zijn geworden door de aardbevingen in de provincie.

Het getroffen gebied is minder aantrekkelijk geworden om naartoe te verhuizen, wat gevolgen heeft voor de waarde van het onroerend goed. Ook woningcorporaties hebben zich aangesloten bij de claim. Volgens cijfers uit de Atlas voor gemeenten 2019 bedraagt de gemiddelde waardedaling van huizen in het aardbevingsgebied sinds 2012 2,2 procent. In Loppersum zijn huizen 8 procent minder waard geworden.