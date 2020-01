RTL: Topman Belastingdienst weg om toeslagenaffaire

Wat we eerder schreven over de toeslagenaffaire

De trieste affaire van de kinderopvangtoeslag

Staatssecretaris Snel (Financiën) moest zich begin december verantwoorden voor de kinderopvangtoeslagaffaire. Een hoofdpijndossier in drie bedrijven.

Menno Snel, staatssecretaris van Financiën: ‘We geven makkelijk geld en pakken het makkelijk af’

De signalen dat het misging bij het toezicht op de kinderopvangtoeslag waren er al eerder. Ze werden genegeerd. ‘Het had ons veel ellende kunnen schelen’, zo luidt nu de wijsheid achteraf van staatssecretaris Menno Snel van Financiën.

Wat Menno Snel verrast, maar gedupeerden weten: de Belastingtelefoon werkt niet. Waarom?

Dat de Belastingtelefoon weinig soelaas biedt, leek voor staatssecretaris Menno Snel een verrassing. Gedupeerden weten beter. ‘Het probleem is dat de beste mensen na drie jaar weg moeten.’

Roger Derikx werd vermorzeld door de Belastingdienst: ‘Ik heb wel 150 keer gebeld’

De problemen met de Belastingdienst, die hem als fraudeur bestempelde, kostten Roger Derikx zijn huwelijk, zijn nachtrust en zijn vertrouwen in de overheid. ‘Zelfs de boswachter wantrouw ik.’

Staatssecretaris Snel laat bij vertrek een onheilspellende boodschap na

Het vertrek van staatssecretaris van Financiën Menno Snel was in de Haagse logica onvermijdelijk, maar vooralsnog schieten de gedupeerden er weinig mee op. Ook het kabinet houdt kopzorgen: wie moet de ontspoorde Belastingdienst nu in het gareel krijgen?