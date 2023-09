RTL laat voorlopig geen afleveringen maken van Temptation Island na klachten van veertien oud-deelnemers

RTL heeft daarom besloten voorlopig geen nieuwe afleveringen te maken van Temptation Island. Beeld ANP

In het van oorsprong Amerikaanse realityprogramma gaan koppels de ‘ultieme relatietest’ aan. Ze brengen, gescheiden van elkaar maar in het gezelschap van een groep ‘verleiders’, twee weken door op een tropisch eiland. Centraal in het programma staan momenten bij een kampvuur waar een deelnemer te zien krijgt wat zijn of haar partner in de dagen daarvoor allemaal heeft uitgespookt. Menig relatie sneuvelt op het eiland.

Vorige week meldden zich twee oud-deelnemers bij het AD. In een interview met de krant zei het koppel Efrain en Aylin last te hebben gekregen van psychische klachten na afloop van het programma. Ze beschuldigden de producent van manipulatie, onder meer door beeldfragmenten die hun partner te zien kregen uit de context te halen, waardoor dingen erger leken dan ze in werkelijkheid waren. Om die reden zei Aylin tijdens de opnames het uit te willen maken met haar vriend.

Over de auteur

Joram Bolle is algemeen verslaggever van de Volkskrant.

Bovendien hing hen een boete van 20 duizend euro boven het hoofd als ze zich zonder toestemming over het programma uit zouden spreken. Door de montage van de afleveringen ontstonden er volgens het koppel weer twijfels over wat er precies was gebeurd op het eiland, maar daar konden ze naar eigen zeggen vanwege de boeteclausule met niemand over praten. Bij Aylin leidde dat tot dusdanig ernstige psychische klachten dat ze zelfmoordpogingen ondernam, vertelde ze aan het AD.

Grensoverschrijdend gedrag

Het koppel heeft advocaat Sébas Diekstra in de arm genomen, die ook deelnemers aan The Voice bijstaat die melding maakten van grensoverschrijdend gedrag. Bij mediationgesprekken met RTL en de producent werd afgesproken dat ze 30 duizend euro krijgen. Na het interview meldden zich bij Diekstra nog twaalf oud-deelnemers van Temptation Island met vergelijkbare klachten over RTL en producent SimpelZodiak.

RTL heeft daarom besloten voorlopig geen nieuwe afleveringen te maken van het programma, zegt directeur content Peter van der Vorst in een verklaring: ‘We vinden het uiterst belangrijk om persoonlijk de ervaringen van deze (oud-)deelnemers zelf te horen.’

Pas als er duidelijkheid is over wat er precies aan de hand is, wil RTL nadenken over een nieuw seizoen van het programma. Producent SimpelZodiak zegt dat de voorbereidingen voor een nieuw seizoen nog niet waren begonnen, maar aan RTL te hebben gevraagd desondanks de pauzeknop in te drukken.

Boeteclausule

De partijen weerspreken het verhaal van Aylin en Efrain op enkele punten. Zo zou de boeteclausule alleen betrekking hebben op informatie die de afloop van het programma kan verklappen. Het melden van psychische klachten of grensoverschrijdend gedrag valt niet onder de clausule, zegt RTL.

Het is niet voor het eerst dat realityprogramma’s van RTL in opspraak komen. In 2019 haalde de zender het datingprogramma De Villa van tv, nadat twee mannelijke deelnemer zich ongevraagd hadden opgedrongen aan vrouwelijke deelnemers. De opnameleiding greep niet in. Na die incidenten deed RTL tijdelijk alle ‘guilty pleasure’-tv, waaronder ook Temptation Island, in de ban, maar een paar maanden later keerde dat programma weer terug.