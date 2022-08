Roy Hackett (1928-2022), vergeten Britse held van de burgerrechtenbeweging en het Caribisch carnaval

Roy Hackett, geboren activist. Beeld ANP / Eyevine - The Guardian & The Observer

Al op de basisschool leren Britse kinderen het verhaal van Rosa Parks, de Amerikaanse burgerrechtenactiviste die bekend werd doordat ze in 1955 weigerde om haar zitplaats in de bus af te staan aan een witte man. Het verhaal van de deze week overleden Roy Hackett blijft daarentegen vaak onbesproken in de klaslokalen. Deze Brit van Jamaicaanse afkomst groeide uit tot de Britse evenknie van Parks doordat hij in 1963 acties organiseerde tegen een vervoersbedrijf in Bristol dat weigerde om zwarte buschauffeur in dienst te nemen. Die acties resulteerden in een wettelijk verbod op rassendiscriminatie.

1963 is voor de Britten het jaar van de Profumo-affaire, het seks- en spionageschandaal rond de minister van Defensie dat het establishment op zijn grondvesten deed schudden. Het was in bredere zin het geboortejaar van een moderne, vrijgevochten natie, waarin de pers niet langer knipmeste voor politici en waarin, zoals Philip Larkin ironisch dichtte, de Britten seks ontdekten. In datzelfde jaar voltrok zich in Bristol, een havenstad die een hoofdrol had gespeeld bij de trans-Atlantische slavenhandel, een andere culturele omwenteling: de vier maanden durende protesten tegen de Bristol Omnibus Company.

‘Verkeerde huidskleur’

Het begon op een winterdag in de wijk Broadmead, waar Roy Hackett bij de ingang van het vervoersbedrijf een zwarte man in tranen zag. Die man had net te horen gekregen dat hij niet mocht solliciteren op een baan als buschauffeur, enkel en alleen omdat hij de ‘verkeerde’ huidskleur had. Hackett, een geboren activist, stormde het gebouw binnen en eiste tekst en uitleg, zo vertelde hij jaren later in The Guardian. De directeur ging overstag en regelde alsnog een sollicitatiegesprek. Een paar maanden later reed de zwarte man met de bus door de West-Engelse stad. Voor Hackett was dit echter niet het eind van het verhaal, maar pas het begin.

Want het racisme zat ingebakken in het bedrijf en zelfs bij de vakbonden, die hun bedenkingen hadden bij de verse arbeidskrachten uit de voormalige koloniën. De nieuwkomers mochten wel ’s nachts de bussen schoonmaken, maar er niet overdag in rondrijden. Samen met een paar andere activisten organiseerde Hackett een boycot en blokkades, in de geest van het vreedzame protest dat dr. Martin Luther King had gepredikt. Ze kregen niet alleen steun van de drieduizend West-Indische migranten in de stad, maar ook van studenten en de rebelse Labour-politicus Tony Benn. Na vier maanden werd de ‘colour ban’ opgeheven.

Windrush-generatie

Hackett werd in 1928 geboren in Trenchtown, een wijk in de Jamaicaanse hoofdstad Kingston die wereldberoemd zou worden door de muziek van Bob Marley. Hij werkte in de verzekeringsbranche, maar verdiende niet genoeg om een behoorlijk bestaan op te bouwen. Op zijn 22ste nam hij de boot naar het Britse moederland, waar na de oorlog door de toenemende welvaart een groeiende behoefte was ontstaan aan arbeidskrachten, vooral in de zware industrie, het openbaar vervoer en de net opgerichte nationale gezondheidszorg. Hackett maakte deel uit van wat de Windrush-generatie ging heten, naar het eerste schip waarmee immigranten uit de West waren gearriveerd.

Hackett woonde een tijdje in Liverpool, waar hij voet aan land had gezet, maar belandde via onder meer Wolverhampton en Londen in Bristol. Werk vinden ging nog wel, blikte hij later terug. Huisvesting bleek een veel groter probleem. Veel huiseigenaren wilden geen zwarte huurders. Die werden daardoor een prooi voor louche huisjesmelkers, zoals Peter Rachman, die zwarte huurders uitbuitte in Notting Hill. Deze West-Londense buurt zou in 1958 het decor worden van rassenrellen. Saillant detail was dat Rachman een relatie zou krijgen met een van de hoofdrolspelers in de Profumo-affaire, Mandy Rice-Davies.

Te mooie auto

Zelf had Hackett de nodige ervaringen met alledaags racisme. Nadat hij van zijn zuurverdiende geld een Vauxhall Cresta had gekocht, zo vertelde hij in het genoemde Guardian-interview, kwam zijn buurman hem vertellen dat hij als nieuwkomer geen recht had op zo’n mooie auto. In Wolverhampton, waar hij een tijdje had gewoond, voerde een Conservatieve politicus in 1965 campagne met de leuze ‘If you want a nigger for a neighbour, vote Labour’. In dezelfde stad hield Enoch Powell, die als minister van Volksgezondheid nog voorstander van immigratie was geweest, drie jaar later een hoogst omstreden anti-immigratie-toespraak.

Hackett was in de jaren zestig ook een van de grondleggers van het St Paul’s Carnival in Bristol, het equivalent van het Londense Notting Hill Carnival. Wat de rassenverhoudingen betreft, is er op het eiland de afgelopen halve eeuw enorm veel verbeterd. Maar dat Hacketts werk nog niet voltooid is, werd een paar jaar geleden duidelijk door de zogeheten Windrush-affaire: honderden Caraïbische Britten die zich na de oorlog legaal in Groot-Brittannië hadden gevestigd bleken door een combinatie van incompetentie en xenofobie tot illegale vreemdeling te zijn bestempeld, met verwoestende gevolgen voor hun levens.

Ridderorde

Buiten Bristol raakte zijn naam in de loop der jaren in de vergetelheid, maar in 2019 kreeg Hackett, vader van drie kinderen die hij kreeg met zijn jeugdliefde Ena, eindelijk officiële erkenning met een onderscheiding in de Most Excellent Order of the British Empire. Er gaan nu stemmen op om de burgerrechtenactivist een standbeeld te geven in het centrum van Bristol, op de sokkel waar tot ruim twee jaar geleden het standbeeld stond van de slavenhandelaar Edward Colston. Dat beeld werd in de haven gekieperd tijdens de door Hackett in stilte gesteunde Black Lives Matter-protesten.