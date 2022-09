Rouwende Britten gaan de langste rij in de Britse geschiedenis vormen voor Elizabeth

Militairen van de Royal Air Force (RAF) dragen de lijkkist met het lichaam van koningin Elizabeth het vliegtuig in op de luchthaven van Edinburgh. Van daaruit is het dinsdagmiddag naar Londen gebracht. Beeld AP

Zo'n publieke opbaring is voorbehouden aan koningen en koninginnen, alsmede aan de allerbelangrijkste premiers. In 1965 namen meer dan 320 duizend Britten op deze wijze afscheid van Sir Winston Churchill. De laatste die opgebaard lag in Westminster Hall was de Queen Mum (koningin-moeder), twintig jaar geleden. Toen liepen 200 duizend onderdanen langs de kist. Voor Elizabeth wordt een nog grotere toeloop verwacht: 350 duizend of meer.

De rij zal waarschijnlijk beginnen in Southwark Park, ruim 5 kilometer van Westminster Hall en van daaruit langs de zuidoever van de Theems slingeren: langs Tower Bridge, de HMS Belfast, Tate Modern, de National Theatre, de London Eye, Guy’s and St Thomas’s Hospital en Lambeth Palace, het paleis van de aartsbisschop. Er wordt van uitgegaan dat de wachttijd meer dan 30 uur zal bedragen. Lichamelijk gehandicapten kunnen later invoegen.

Britten staan erom bekend dat ze een fatsoenlijke rij kunnen vormen

De Britten staan erom bekend dat ze spontaan een fatsoenlijke rij kunnen vormen. Dat is nog steeds te zien bij bushaltes. Voordringen geldt als een sociale doodzonde, zeker onder de oudere generatie. Om er zeker van te zijn dat mensen zich aan de ongeschreven regels houden, worden aan het begin van de rij polsbandjes uitgedeeld, net zoals bij popconcerten. Wachtenden kunnen daardoor de rij even verlaten om iets te eten te halen of naar de WC te gaan. Stewards houden er toezicht op dat dat eerlijk gebeurt.

Voor de kathedraal van St. Giles in de Schotse hoofdstad Edinburgh stonden maandag duizenden mensen die de laatste eer wilden bewijzen aan de overleden koningin Elizabeth. Tot dinsdagmiddag lag zij daar opgebaard. Daarna werd het lichaam van de koningin overgebracht naar het Paleis van Westminster in Londen. Dat gaat woensdag om zes uur 's avonds open. voor publiek. Beeld AFP

Om na een onderbreking de juiste plek terug te vinden, krijgen wachtenden het advies om vriendschappen te sluiten met de buren in de rij. De hoop is dat er kameraadschap ontstaat, in de geest van de overleden majesteit. Al te gezellig moet het echter ook niet worden. Zo is het niet de bedoeling, aldus het officiële advies, om onderweg te gaan barbecueën. Sowieso is dat lastig omdat de rij, als het goed is, langzaam beweegt.

Het is aan te raden om leesvoer mee te nemen. Queuing for Beginners, bijvoorbeeld, een boek van de historicus Joe Moran over het dagelijks leven op het eiland, een leven waar geduld een belangrijke rol speelt.