Rouw om Elizabeth verenigt een verscheurde natie

Maandag wordt de Britse koningin begraven. Voor even vergeten de Britten al hun andere sores en geven zich over aan rouw in pracht en praal. Het is de climax van tien historische dagen, waarin het verscheurde land tijdelijk een eenheid vormde. Het voelt als een stilte voor de storm.

Ze wil nog één keer kijken. Op weg naar de uitgang van Westminster Hall trekt een oude vrouw aan de mouw van de man die haar rolstoel voortduwt, vermoedelijk haar zoon. Hij draait de rolstoel om, in de richting van de kist waarin koningin Elizabeth rust, onder de koninklijke vlag, bewaakt door koninklijke wachten en bekeken door een oneindige stroom passanten.

Met een zakdoek in de hand brengt ze een laatste groet aan de vrouw die het ideaalbeeld belichaamde van Britishness, Brits-zijn. Kalm, waardig, onverstoorbaar, plichtsgetrouw en gezegend met een droog gevoel voor humor. Plus een liefde voor huisdieren, klein en groot.

De opbaring in Westminster Hall vertoont gelijkenissen met die van Winston Churchill, dat andere vleesgeworden symbool van Britse onverzettelijkheid. Destijds hadden de meeste mannen nog hoeden op, maar voor het overige is er weinig veranderd in de bijna duizend jaar oude hal, waar engelen vanaf de hanenbalken op bezoekers neerkijken. Er is geen mobiele telefoon te zien en de stilte is oorverdovend. Nu en dan schiet er in alle stilte een kerkmuis weg. De uniformen van de Gentlemen at Arms, The Royal Company of Archers en de Yeomen of the Guards, alias Beefeaters, zijn bestand gebleken tegen modegrillen.

Voor even tellen andere problemen niet voor de Britten; en die zijn er genoeg

Voor de rouwende natie is het overlijden van Elizabeth - tot aan de staatsbegrafenis maandag in Westminster Abbey en de hereniging met haar jong overleden vader en onafscheidelijke echtgenoot op Windsor Castle - een gelegenheid om als een gordeldier in de schulp te kruipen, tijdelijk afstand te nemen van de dagelijkse zorgen. En die zijn er genoeg. De kosten van het levensonderhoud, straatgeweld, illegale immigratie, een krakende zorgsector en vervuilde rivieren om maar een paar problemen te noemen.

De politieke situatie is bovendien instabiel. Twee dagen voor het overlijden van de koningin had Liz Truss haar intrek in Downing Street genomen, de vierde premier in zeven jaar tijd. Nooit eerder heeft het eiland binnen een week een nieuwe premier én een nieuwe monarch mogen verwelkomen.

Van regeren is vooralsnog weinig terecht gekomen, terwijl het land zoveel uitdagingen staan te wachten. Hoe zwaar zal de economische crisis worden? Hoe loopt Brexit af? Zet de klimaatcrisis door? Altijd konden de Britten terugvallen op de wetenschap dat de koningin er was, zij die tot het einde van haar lange leven elke dag regeringsdocumenten zat te lezen en gezien de unieke lengte van haar regeertermijn een schat aan ervaring had. Voor de Britten was zij bovendien een topdiplomaat, iemand die Ronald Reagan tijdens het paardrijden in Windsor Park in 1982 overtuigde om de Britse kant te kiezen bij de Falklands-oorlog.

Elizabeth besteeg de troon in tijden van optimisme. Het eiland was zich nog aan het herstellen van de Tweede Wereldoorlog, maar er heerste geloof in de wederopbouw, wat zich onder meer uitte in het Festival of Britain, dat in 1951 een groter succes was dan het Festival of Brexit dat enkele weken geleden geruisloos van start ging en al snel een mislukking bleek te zijn. Na de dood van de koningin is er al helemaal niets meer van vernomen. Ze heeft haar onderdanen in een staat van pessimisme achtergelaten.

Een man gekleed in een Britse Union Jack vlag kijkt rond in een souvenirwinkel in Londen. Beeld AFP

Hangen de Union Jacks op de kerken en regeringsgebouwen niet ook halfstok voor de Britse natie?

De koningin heeft zich de afgelopen decennia zorgen gemaakt over het uiteenvallen van haar koninkrijk. Bij het Schotse referendum van 2014 riep ze de Schotten op om goed na te denken in het stemhokje, wat werd gezien als een oproep om voor de Unie te stemmen. Afgelopen weken is de suggestie geopperd dat de koningin, wier echtgenoot bekend stond als de Hertog van Edinburgh, altijd het verlangen heeft gekoesterd om te sterven in Schotland, als een soort laatste offer voor haar land.

Dat ze in haar Schotse zomerverblijf Balmoral is overleden lijkt de Britse eenheid - tijdelijk althans - goed te hebben gedaan, omdat Schotland volwaardig kon deelnemen aan het afscheid en daarmee aangetoond werd dat het koningshuis nog steun geniet in het noorden. De leider van de Schotse Nationalisten, Nicola Sturgeon, zong knarsetandend het God save the King en erkende Charles als nieuwe koning van het Verenigd Koninkrijk. Het nationalistische dagblad The National vroeg zich op de voorpagina ogenschijnlijk in paniek af of iedereen gek geworden was, met name bij de zuiderburen.

Charles maakte meteen een rondreis door de vier naties van het Verenigd Koninkrijk

Voor Charles is momenteel niets belangrijker dan de toekomst van het Verenigd Koninkrijk veilig te stellen, indachtig de wens van zijn populaire moeder. Nog voor de uitvaart van Elizabeth en midden in het rouwproces, maakte Charles al een rondreis door de vier naties. In het Schotse parlement vleide Charles, die in Schotland naar een kostschool is geweest, zijn sceptische gehoor met de vaststelling dat zijn moeder ‘in de heuvels van dit land en in de harten van de mensen hier een haven en een huis heeft gevonden’. In tartan - Schotse rok - waakte hij in St Giles Cathedral over de kist van zijn moeder.

De tweede stop was Noord-Ierland, dat al jaren in een politieke impasse zit, nog vergroot door de spanningen die het Brexit-akkoord met zich meebracht. Ierse hereniging is dichterbij dan ooit tevoren. Charles sprak met en schudde de hand van leiders van Sinn Fein, voorheen de politieke tak van de IRA. Hiermee trad hij in de voetsporen van zijn moeder, die ruim tien jaar geleden een historisch bezoek bracht aan Ierland, gevolgd door een even historische trip naar Noord-Ierland waar ze de hand schudde van een toenmalige Sinn Fein-leider. Voor Charles is het van grote persoonlijke betekenis, omdat zijn mentor en lievelingsoom Mountbatten in 1979 door de IRA is gedood.

Rommelen doet het ook in Wales, waarvan Charles het grootste deel van zijn leven prins is geweest. De onafhankelijkheidsbeweging is in het prinsdom minder sterk dan in de Schotse natie, maar er bestaat een behoorlijke animositeit jegens de Britse troon. Een wrok die teruggaat naar de dertiende eeuw toen de Engelse koning Edward I met zijn leger Wales binnenviel. Als Prince Charming sprak Charles enkele woorden Welsh in het parlement. Maar een onheilsteken was er ook: Charles bezocht hoofdstad Cardiff uitgerekend op de dag waarop de Welsh Owain Glyndŵr herdenken, de laatste echte prins of Wales.

Britten zijn verdeeld maar vormen een eenheid in tijden van crises: ‘Blitz-spirit’

In Engeland ondertussen, beschermde de warme deken van nationale rouw het volk tegen ongemakkelijke discussies over onderwerpen als de rijkdom van de Windsors en de koloniale erfenis. Wie daar meer over wilde weten, moest de buitenlandse pers raadplegen. De New York Times, die sinds Brexit en Trump vrijwel geen positief woord over Groot-Brittannië meer heeft geschreven, kreeg te maken met woedende reacties na artikelen over de schimmige financiën van Charles en het gegeven dat de Britse belastingbetaler moet opdraaien voor de staatsbegrafenis.

Discussie over belastinggeld was er ook in de aanloop naar de kroning in 1953. Critici vonden zo’n extravagant spektakel ongepast in tijden van schaarste, maar Churchill oordeelde dat de natie juist in die periode zo’n spektakel nodig had. Kosten geen probleem. Ruim tien jaar eerder, rondom de Battle of Britain, had George Orwell in zijn essaybundel The Lion and the Unicorn al geschreven dat Groot-Brittannië een door klasse verscheurde natie is, en wordt bestuurd door geprivilegieerde nietsnutten, maar dat zijn landgenoten de neiging hebben om een eenheid te vormen in tijden van een crisis.

De bloemenzee in Green Park bewijst dat deze woorden nog steeds waar zijn, net als de veelbesproken rij voor de opbaring. Deze gemêleerde stoet, die vanuit de ruimte kon worden gezien, werd aangevoerd door Vanessa Nanthakumaran, een 56-jarige Londense die haar wortels heeft in Sri Lanka, een van de oude kroonjuwelen van het wereldrijk. Tijdens de twee regenachtige nachten deelde ze een slaapzak met nummer twee in de rij, een vrouw uit Wales. Het zijn dagen geweest waar Britishness zijn inclusieve kant toonde, een gebrek aan onderscheid tussen ras, klasse, gender en leeftijd. Uiteraard viel de term ‘Blitz-spirit’.

Nationale vlaggen en vlaggen met de beeltenis van koningin Elizabeth werden afgelopen dagen grif verkocht. Beeld AFP

The best of British bereikt maandag zijn hoogtepunt als Londen weer even het centrum van de wereld is

Zeker na Brexit hebben de Britten iets te veel lopen opscheppen over hoe goed ze dingen doen. ‘World-beating’ hier, ‘world-leading’ daar’. Meestal bleek het hoogmoed voor de val te zijn. Maar de dood van de monarch heeft de eilandbewoners, voor wie het leven soms op een grote theaterproductie lijkt, tien dagen lang de kans gegeven om de wereld te laten zien waar ze onovertroffen in zijn: pomp and pageantry, pracht en praal. Dit is, zo omschreef een commentator het, ‘de taal van de rouw’. Met een speciale rol voor de bijna honderd jaar oude ‘Auntie Beeb’, de BBC. Waar de koningin de moeder is, is de publieke omroep ‘tante’.

In Edinburgh en Londen moesten de stadscentra worden afgesloten vanwege massa’s belangstellenden. Op het Schotse platteland zetten boeren hun tractoren in slagorde langs de weg waar de rouwstoet passeerde, wat deed denken aan de hijskranen in de Londense haven die voorover bogen toen de boot met de Churchills kist in 1965 over de Theems voorbij voer.

Het was in wezen een tien dagen durende Trooping the Colour, de inspectie van haar regimenten, waarmee Elizabeth elk jaar haar verjaardag pleegde te vieren op de Horse Guards Parade, gelegen naast de achtertuin van 10 Downing Street. Britten die naar parken en paleizen kwamen om bloemen of beertjes Paddington neer te leggen, genoten onderweg van de voorbij marcherende regimenten, waaronder de Irish Guards met hun hond Seamus, de mascotte. Op het koninklijke winterverblijf Sandringham zijn de bijen door de Koninklijke Bijenhouder op de hoogte gesteld van het overlijden van de ‘Queen’.

The best of British beleeft maandag een hoogtepunt. Het is voor de Britten een kans om aan de wereld te tonen waartoe ze in staat zijn. Voor het eerst sinds het uiteenvallen van het Britse wereldrijk zal Londen weer even het centrum van de wereld zijn, de plek waar, op outcasts als Poetin, Assad en Kim na, alle leiders bijeen zijn. Dan laten de Britten de vrouw los die als geen ander Britishness belichaamde. Het zal voelen als een stilte voordat de storm opsteekt. Op deze ingelaste vrije dag, een zogeheten bank holiday, zullen ook sommige voedselbanken de deuren gesloten houden.