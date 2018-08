Rouw en woede in Genua: terwijl slachtoffers een staatsbegrafenis krijgen, zoekt Italië naar de schuldige

Terwijl zaterdag een groot deel van de slachtoffers van de brugramp in Genua een staatsbegrafenis kreeg, is Italië nog altijd naarstig op zoek naar een schuldige. Vooral de private uitbater van de op dinsdag ingestorte Morandibrug moet het ontgelden. De Italiaanse minister van binnenlandse zaken, Matteo Salvini, zei zaterdag dat het kabinet bezig is het contract met het bedrijf op te zeggen – iets dat volgens hem ‘een paar weken of maanden’ kan duren.

Voorzitter Fabio Cerchiai en CEO Giovanni Castellucci van Autostrade per L'Italia zaterdag tijdens de persconferentie. Foto AP

Het gaat om het bedrijf Autostrade per l’Italia dat via een holding in het bezit is van de Italiaanse modefamilie Benetton (bekend van United Colors of Benetton). Autostrade heeft, in ruil voor onder meer het onderhoud, een langlopend contract met de Italiaanse overheid om tol te mogen heffen op meer dan 3.000 kilometer snelweg. De vergunning loopt formeel tot 2038, maar kan volgens de regering worden ontbonden als blijkt dat het bedrijf in gebreke is gebleven.

Autostrade heeft van het ministerie van transport 15 dagen de tijd gekregen om te bewijzen dat het in Genua aan alle contractuele veiligheidseisen heeft voldaan. De top van het bedrijf liet zaterdag op een persconferentie weten dat het deze procedure ‘met vertrouwen tegemoet ziet’, en herhaalde dat de Morandibrug zelfs vaker werd gecontroleerd dan de verplichte vier keer per jaar. Het bedrijf beloofde wel een fonds op te zetten voor de familie van nabestaanden.

Foto AFP

Staatsbegrafenis

Eerder op zaterdag werd een deel van de slachtoffers begraven tijdens een staatsbegrafenis die werd bijgewoond door onder anderen premier Giuseppe Conte en minister van Transport Danilo Toninelli. Hun aanwezigheid gaf de begrafenis op voorhand al de nodige controverse mee. De nabestaanden van 17 slachtoffers wilden niet deelnemen aan wat sommigen van hen ‘een schandelijke parade van politici’ noemden.

Zij vinden het hypocriet dat de politici wier verantwoordelijkheid het is de Italiaanse bruggen en wegen te onderhouden op de eerste rij mogen zitten

bij een begrafenis waarvan de doden vielen vanwege nalatig onderhoud.

‘Dit heeft juist kunnen gebeuren omdat de staat hier voorheen nooit aanwezig was’, zei een moeder van de slachtoffers. De vader van een ander slachtoffer zei dat zijn zoon ‘geen nummer mag worden in de catalogus van doden veroorzaakt door Italiaans falen.’

Foto AFP PHOTO / QUIRINALE PRESS OFFICE

Dodental stijgt

Vrijdagnacht werden nog vier lichamen onder het puin vandaan gehaald – onder anderen een stel met hun 9-jarige dochter – waarmee het dodental stijgt naar 41. Onder hen kinderen, een groep Franse twintigers op weg naar een muziekfestival, twee Albanese arbeidsmigranten die al jaren in Genua woonden en een Italiaans stel dat net terugkwam van hun huwelijksreis.

Voorafgaand aan de staatsbegrafenis, met drieduizend bezoekers, klonk een lang en luid applaus voor de meer dan driehonderd agenten, brandweerlieden en vrijwilligers die sinds dinsdagochtend vrijwel zonder te stoppen hebben gewerkt. Ook de volledige selecties van de twee voetbalploegen van de stad – Sampdoria en Genoa – waren aanwezig. Hun wedstrijden in de Italiaanse Serie A werden dit weekend geannuleerd. Bij alle overige wedstrijden wordt een minuut stilte in acht genomen.

Foto AP