Routeplanner van Mercedes raadt parkeren in ‘slechte’ buurten af

Een routeplanner die je niet alleen zo snel mogelijk van A naar B loodst, maar je ook waarschuwt voor onveilige buurten? Zo’n navigatiehulp is in de maak bij Mercedes-Benz, zo achterhaalde de Australische website Drive.

Foto Reuters

De Duitse automaker bevestigt dat het in de Amerikaanse stad Seattle een proef heeft gedaan met de technologie die op basis van misdaadstatistieken de buurten aanwijst waar de automobilist zijn wagen kan stallen zonder angst voor ingeslagen ramen of overvallen.

Volgens een ontwikkelaar van Mercedes-Benz in Australië toont het navigatiekastje in toekomstige modellen met kleuren hoe veilig een buurt is. ‘Groen geeft aan dat een buurt erg veilig is, dus stellen we voor dat je je auto daar neerzet. Geel betekent ‘het gaat wel’, maar kies liever voor een groene zone en rood betekent ‘daar kun je maar het beste uit wegblijven’’, zo stelt Markus Ehmann tegenover Drive.

De ‘boevenwaarschuwing’ moet een onderdeel worden van het Mercedes-Benz User Experience (MBUX)-infotainmentsysteem, waarin navigatie, bediening en vermaak zijn gebundeld. De fabrikant heeft dat MBUX begin dit jaar aangekondigd op de CES-handelsbeurs in Las Vegas. De eerste modellen uit de nieuwe A-klasse worden er dit jaar mee uitgevoerd.

Invoering nog onzeker

Of en wanneer het MBUX-systeem automobilisten gaat vertellen waar het veilig parkeren is, kan Mercedes-Benz niet zeggen. Invoering hangt er onder meer vanaf of het bedrijf de meest recente misdaadcijfers kan opvragen. Jaar- of zelfs kwartaalcijfers bieden te weinig houvast en zijn vaak niet gedetailleerd genoeg om voor specifieke wijken veiligheidsadviezen te geven, aldus de fabrikant. In Seattle worden de statistieken elke twee weken ververst.

Mercedes-Benz begeeft zich op glad ijs, vrezen deskundigen. Het bedrijf kan zeker in de VS racisme worden verweten, zoals andere bedrijven met soortgelijke vindingen ondervonden. Microsoft kwam in 2012 onder vuur te liggen, toen het bedrijf een octrooi kreeg toegekend op technologie die voetgangers waarschuwt wijken te vermijden vanwege moeilijk begaanbaar terrein, ongunstige weersomstandigheden, maar ook vanwege het risico dat ze het slachtoffer worden van een geweldmisdrijf. Ook Microsoft baseerde die waarschuwingen op lokale misdaadcijfers.

Ghetto Tracker

Een jaar later raakte een Amerikaanse website in opspraak die was gebaseerd op hetzelfde idee. Na protesten veranderde de Ghetto Tracker zijn naam in The Good Part of Town (het goede deel van de stad), om enkele dagen later zijn activiteiten definitief te staken.