Roulatiesystemen, looproutes en kleedkamer-examens: middelbaar onderwijs draait weer

In Alkmaar in het Murmellius krijgen de brugklassers en hogere klassen voor het eerst weer les. Beeld Rebecca Fertinel

‘Goedemiddag mannen van 1C. Ik ben blij dat jullie er weer zijn, maar jullie mogen via de achteringang naar de klas’, zegt schooldirecteur Wim van Boxtel als drie brugklassers de hoofdingang van het Murmellius Gymnasium betreden. Van Boxtel is de komende drie weken samen met twee collega’s verkeersregelaar.

Het valt niet altijd mee om de leerlingen via de aangegeven looproute en met anderhalve meter afstand tussen elkaar de juiste richting in te navigeren, zo merkt hij dinsdagmiddag. ‘Hallo dames, iets meer afstand houden graag’, vraagt de 37-jarige directeur aan een arriverend tweetal. ‘Maar we zijn een tweeling’, sputteren ze tegen. ‘Oh sorry, dat had ik niet gezien.’

Veel middelbare scholen hervatten dinsdag het onderwijs in de klas. Na maanden van improviseren via digitale lessen, toetsen en uitleg op afstand vullen de lokalen zich met kleine groepjes brugklassers en bovenbouwleerlingen. In het karakteristieke pand in het Alkmaarse centrum hangt een uitgelaten sfeer; alsof iedereen is teruggekeerd van vakantie. Een leerkracht heeft mondkapjes gemaakt voor haar collega’s die met de trein reizen.



‘De afgelopen weken kreeg ik een naargeestig gevoel in dit gebouw’, vertelt Van Boxtel. ‘Het was verschrikkelijk zonder kinderen. We zijn enorm blij de meesten weer te kunnen begroeten.’ De jonge directeur kent vrijwel alle namen uit zijn hoofd. Dat maakt het corrigeren van leerlingen die te dicht op elkaar komen makkelijker. Want als de jongste brugklassers tijdens de thuisquarantaine nog niet waren voorbereid op de anderhalvemetersamenleving, dan wordt die discipline tussen de schoolmuren wel bijgeschaafd.



Gestroomlijnd wandelen de leerlingen over de marmeren vloeren richting de lokalen. Brugklasser Job is zijn oplader uit het lokaal vergeten; door de eenrichtingsroute mag hij zich niet omdraaien en teruglopen, dus volgt hij gehoorzaam de witte pijlen en haast zich de trap op.

Ooit fietste RIVM-directeur Jaap van Dissel als scholier vanuit woonplaats Bakkum naar het historische schoolgebouw in Alkmaar. Dit jaar telt het Murmellius Gymnasium 817 leerlingen, afkomstig uit een weidse regio van Texel tot Hoorn. Dinsdag verwelkomen de docenten een kwart van hen: de brugklassers en leerlingen uit de bovenbouw die zich vooraf hebben ingeschreven. Het bestuur van de school heeft afspraken gemaakt met vervoersbedrijven NS en Conexxion. Zo beginnen de fysieke lessen ruim na de spits; om 1 uur.

Leerlingen van het Murmellius Gymnasium in Alkmaar. Beeld Rebecca Fertinel

Toets in de kleedkamer

De online lessen starten dagelijks om half 9 en eindigen om half 12. Daarna heeft iedereen anderhalf uur om op school te komen. ‘Iemand die verkouden is of ziek, sturen we naar huis’, zegt Boxtel. ‘Vanmorgen moesten we één uitzondering maken voor een jongen met hooikoorts die in de gymzaal bezig was met zijn herexamen Latijn. Hij was aan het niezen, toen heeft hij de toets in de kleedkamer gemaakt.’

Als de schoolbel klinkt, starten de eerste klassikale lessen. Een voor een desinfecteren de leerlingen eerst hun handen en daarna de tafels. In een opstelling waarbij iedereen anderhalve meter uit elkaar blijft, vraagt de mentor aan haar brugklas wie er blij is terug te zijn. Aarzelend steekt de eerste haar hand op, waarna nog negen handen volgen.



De hervatting van de klassikale biologieles is nog een beetje wennen. Alle brugklassen zijn onderverdeeld in groepjes van tien, die om de beurt les krijgen. Na een uur wisselt de biologiedocent met haar collega van wiskunde, zo blijft het rustig op de gang. Voor de onderbouw – waar alle leerlingen dezelfde vakken krijgen – bevalt het roulatiesysteem de docenten prima.



De bovenbouw, waar leerlingen een vakkenpakket hebben gekozen, vraagt een andere aanpak: leerlingen maken zelf de keuze om zich in te schrijven voor de vakken die extra uitleg behoeven. Wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Daarop voortbordurend heeft de roostermaker drie toekomstvarianten ontwikkeld: een nieuw coronarooster met online lessen, een versoepelingsrooster en een lesprogramma zonder restricties.

‘De niezende leerling werd meteen naar de kleedkamer verplaatst’

Bijna drie maanden volgden de leerlingen van het Murmellius Gymnasium in Alkmaar online lessen. Vandaag mochten ze eindelijk weer naar school. Verslaggever Thomas Borst was bij deze bijzondere ‘eerste schooldag’.

Geen verloren tijd

Dinsdag is de aftrap van het versoepelingsrooster op het Murmellius: de vakinhoudelijke lessen worden weer mondjesmaat hervat. Veel andere scholen uit de regio houden het uitsluitend bij mentoruren of instructiedagen voor de docenten. ‘We hebben overwogen om alleen mentorlessen en gym te geven, maar toen zei premier Rutte dat we het reguliere programma weer moesten oppakken en is de roostermaker aan een logistieke puzzel begonnen’, vertelt geschiedenisdocent en conrector Mirjam Mensch (51), terwijl ze de bezoekersstromen achter het gebouw in goede banen probeert te leiden.

Om twee uur is het eerste lesblok voorbij. Via de openslaande ramen schalt een kakofonie van geluiden over de binnentuin van de school. Even lijkt het alsof alles weer bij het oude is, tot de leerkrachten hun nieuwe lokaal hebben bereikt en het lawaai langzaam wegebt.

De docenten en leerlingen beschouwen de afgelopen maanden absoluut niet als een verloren tijd. ‘De digitale ontwikkelingen zijn in een versnelling gekomen: online vergaderen is een stuk efficiënter, we kunnen bij veel leerlingen ook op afstand maatwerk bieden en het vraaggestuurde onderwijs is voor zelfstandige kinderen perfect’, zegt Mensch.

Directeur Van Boxtel: ‘We hebben veel geleerd van onderwijs op afstand. Eigenlijk zijn er drie stromingen: de leerlingen die thuis niet vooruitkomen en hier onderwijs moeten volgen, een grote middengroep die het overal redt en een kleine groep die juist gedijt bij de autonome aanpak en thuis meer progressie boekt dan in de klas. Onderwijs is een behoorlijk geslaagd massaproduct, ook op afstand. Maar als deze tijd iets leert, dan is het wel dat persoonlijk contact onmisbaar blijft.’