Rotterdamse wethouder stapt op na kritisch rapport over vastgoeddeal

Adriaan Visser (1965) was wethouder Financiën, Organisatie, Haven, Binnenstad en Sport. Beeld Marlena Waldthausen

In zijn ontslagbrief geeft de wethouder van Financiën en grote projecten aan dat hij geen mogelijkheid ziet om Rotterdam langer te dienen na alle commotie die is ontstaan rond zijn persoon. Vorige week vrijdag lekte een kritisch rapport uit van de rekenkamer waarin werd gesteld dat Visser in zijn vorige functie als hoofd Stadsontwikkeling informatie had achtergehouden bij de aankoop van grond voor het zogenoemde Schiekadeblok.

De gemeente kocht het stuk grond naast het Centraal Station, aan de kop van de Coolsingel, in 2009 voor 52 miljoen euro van projectontwikkelaar LSI. Via een erfpachtregeling kon de ontwikkelaar het vervolgens weer gebruiken voor vastgoedprojecten. Het Schiekadeblok zou worden ontwikkeld tot een zakendistrict. LSI kwam echter in financieel zwaar weer, waardoor het de project uitliep op een debacle met miljoenenverlies voor de gemeente.

Bij de aankoop van het Schiekadeblok was Visser als hoofd Stadsontwikkeling onder meer verantwoordelijk voor de informatievoorziening richting de gemeenteraad. Uit het rapport van de rekenkamer blijkt dat hij daarin ernstig tekortschoot.

De wethouder kwam na het lekken van het rapport vorige week vrijdag onder vuur te liggen. In een poging het vege lijf te redden, lekte de wethouder afgelopen weekend daarom zelf geheime stukken naar de pers die zijn handelen moesten rechtvaardigen.

In zijn ontslagbrief erkent Visser dat hij in een emotionele opwelling heeft geprobeerd om de beeldvorming over zijn handelen te beïnvloeden. ‘Als je geschoren wordt, moet je stilzitten, dat is niet bepaald mijn sterkste eigenschap,’ schrijft hij. Om die reden neemt hij afscheid van ‘de leukste hondenbaan van Rotterdam’.