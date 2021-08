Rotterdamse vakantievierders komen in actie tegen verkoop recreatieoord Hoek van Holland

Bewoners van Nederlands oudste recreatieoord Hoek van Holland. De gemeente Rotterdam wil het park verkopen aan een commerciële partij. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

‘Dit ben ik en dat is mijn nichtje', zegt Monica Verschoor (29), wijzend naar een collage met jeugdherinneringen op recreatieoord Hoek van Holland. ‘Hier liepen we de avondvierdaagse met alle kinderen van het park. Dat doen ze nu nog steeds.’ Het blauw met witte vakantiehuisje wat op vele foto's als decor dient, was jarenlang de ideale uitvalbasis voor haar familie. ‘Mijn oma erfde het weer van haar oma. Ik kwam er al als baby.’

Bijna dertig jaar later ziet het oudste recreatieoord van Nederland er nog ongeveer hetzelfde uit. Negenhonderd vakantiewoningen en tweehonderd stacaravans vullen het park. Geen een hetzelfde. Van modern en wit tot felgroen en afgebladderd. De smaken van de bewoners mogen dan verschillen, iedereen zegt elkaar hier gewoon gedag. De huisarts en brandweer zijn inmiddels verdwenen, maar bij snackbar het Pleintje en de supermarkt kan iedereen nog steeds terecht.

De straatnaamborden maken het dorpse gevoel af. En voor het echte vakantiegevoel hangt er hier en daar nog een bordje waarop met vrolijke letters 'to the beach’ is geschreven. Aanwijzingen die de meeste bezoekers niet nodig hebben, want wie het bijna honderd jaar oude recreatieoord Hoek van Holland betreedt, kan de zee al ruiken.

Ook de vakanties van Monica zijn niet veel veranderd. Al is ze inmiddels zelf moeder van twee en is Adarla – zoals het blauw met witte huis op de foto’s heet – gesloopt. ‘Het was helaas helemaal rot van binnen’, vertelt Monica. Ze besloot samen met man Carlo (31) een nieuw, toekomstbestendig vakantiehuis te bouwen op hetzelfde stukje grond. ‘Ik was van plan om hier net zo lang te zitten als mijn oma.’

Modernisering

Maar het casco van Adarla 2.0 stond nog maar net toen een brief van de gemeente op de deurmat viel.

In eerste instantie leek de inhoud vrij onschuldig: ‘Ze hadden het over uitbreiden naar vier seizoenen en moderniseren’, vertelt Monica. Pas toen de Facebook-groep met huurders ontplofte, hadden ze door wat er aan de hand was: de gemeente Rotterdam wil van het park af. Volgens wethouders Said Kasmi (toerisme, D66) en Bas Kurvers (bouwen en wonen, VVD) zou het exploiteren van een recreatieoord niet tot de kerntaken van de gemeente behoren. Bovendien moet het park nodig worden opgeknapt en daar is geen budget voor, omdat de gemeente alleen maar verlies zou maken op het recreatieoord.

Een commerciële partij kan dat veel beter doen, aldus de wethouders. Tot grote afschuw van de bewoners, want met de relatief lage grondhuur en een opzegtermijn van een jaar achten zij de kans groot dat een nieuwe eigenaar alle contracten zal opzeggen. Om vervolgens een modern, nieuw vakantiepark te bouwen. ‘Vreselijk’, vindt Monica. ‘Wij hebben thuis nog een tuin, maar veel recreanten wonen tien hoog midden in de stad. Die hebben straks niks meer.’

Onzekerheid

Martin Luycx (60) staat de tuinbank te schilderen, terwijl zijn vrouw Mariska geniet van de spaarzame zonnestralen. ‘Het kwam voor ons als donderslag bij heldere hemel’, vertelt Martin. Zijn vader kocht in 1979 een huisje in Hoek van Holland. Twintig jaar later volgden Martin en Mariska dat voorbeeld. Net als haar zussen. De aantrekkingskracht zit hem volgens het stel vooral in de sfeer. ‘Je kan hier nog je deur open laten staan als je weggaat. Mensen letten op elkaar’, zegt Martin. ‘Het zou jammer zijn als zo’n vakantieoord een soort beleggingsobject wordt. Een eenheidsworst.’

Gelukkig zetten de – veelal Rotterdamse – recreanten hun hakken in het zand afgelopen november. Er werd volop actie gevoerd: met een petitie, speciale sinterklaasliedjes en een campagne met acteur John Buijsman, zelf ook recreant. Acht maanden later hangen de actieposters met zijn gezicht nog steeds op de ramen. ‘Ook in Rotterdam’, zegt Mariska. ‘Ik zie nu opeens buren waarvan ik helemaal niet wist dat ze ook een vakantiehuis hadden.’

Ook bij de Rotterdamse gemeenteraad vonden de bewoners steun. Hoewel de meeste niet tegen de verkoop zijn, willen de raadsleden wel garanties voor de huidige bewoners. Na vier eerdere, mislukte verkooppogingen en de bijbehorende onrust zijn ook de bewoners en hun vertegenwoordiger de Recreanten Advies Raad (RAR) niet per se tegen verkoop. ‘Maar wel tegen de manier waarop’, legt woordvoerder Yoek Kouwenhoven uit. Een Europese aanbesteding zien de bewoners niet zitten: ‘Het lijkt de gemeente alleen maar te gaan om het grote geld.’

De bewoners zijn daarnaast boos over de ‘schimmige’ gang van zaken. Net na de seizoenssluiting werden de plannen opeens gedeeld met de bewoners. Ook nieuwe recreanten, die vlak daarvoor een contract tekenden, wisten van niks. Het college werd hiervoor in april nog op de vingers getikt door de Rotterdamse ombudsman.

Voorstel ingetrokken

Na de excuses van wethouder Kurvers werd het raadsvoorstel in april ingetrokken, waarmee de verkoop voorlopig van tafel is. Tot die tijd blijft het voor de bewoners gissen naar hun toekomst. De voorkeur van de meeste recreanten gaat in ieder geval uit naar zelfbeheer. ‘Een structurele oplossing’, stelt Kouwenhoven. En met de duizenden bewoners die ieder hun eigen specialiteit hebben, moet het onderhoud van het park ook wel goed komen. Van boekhouder tot timmerman. We hebben alles hier.’

De laatste week van hun vakantie laten Carlo en Monica zich niet meer van hun stuk brengen door alle onrust. ‘Monica denkt dat het goedkomt uiteindelijk. Ik niet’, zegt Carlo. ‘Maar zij krijgt meestal gelijk.’ Straks gaat het hele gezin richting het strand om een hapje te eten. ‘Zie je’, lacht Monica, ‘de recreanten hier leveren de Hoek van Holland ook nog heel wat extra inkomsten op.’