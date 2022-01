Rotterdamse raad voelt zich misleid door ‘nep-aanwijzing’ noodopvang Broekers-Knol

Burgemeester Ahmed Aboutaleb van Rotterdam geeft op de Erasmusbrug het startsein voor de Nacht van de Vluchteling. Beeld ANP

Het verplichten van gemeenten om noodopvang in te richten zonder dat daar enige rechtsgrond voor is, zoals de deze week afgetreden staatssecretaris Ankie Broekers-Knol heeft gedaan, is ‘niet voor herhaling vatbaar’. Dat heeft de nieuwe bewindsman tegen Aboutaleb gezegd. De Rotterdamse burgemeester deelde dat donderdag tijdens een debat in de gemeenteraad over de bekritiseerde ‘aanwijzing’ door Broekers-Krol.

De regio Rotterdam, Gorinchem, Venray en Enschede werden eind vorig jaar door Broekers-Knol verplicht om gezamenlijk snel tweeduizend opvangplaatsen voor asielzoekers te realiseren, nu opvanglocaties elders in het land overal vol zitten. Deze week moest de inmiddels ex-staatssecretaris toegeven dat die verplichting op geen enkele juridische basis steunde, hoewel zij dat wel had gesuggereerd.

Draagvlak

Omdat de stad de acute nood aan opvang erkent, is Rotterdam niet van plan alsnog af te zien van het bieden van tijdelijke hulp, maakte Aboutaleb donderdag duidelijk. De komende maanden worden op boten 250 asielzoekers opgevangen, verspreid over de stad. ‘Ik heb de nieuwe staatssecretaris toegezegd dat wij onze verantwoordelijkheid nemen, omdat ik weet dat er in de raad draagvlak voor is.’

In diezelfde gemeenteraad leeft wel wrevel over hoe Broekers-Knol met een ‘nep-aanwijzing’ acute noodopvang dacht te regelen. Felle kritiek kwam vooral van haar eigen partij, de VVD. ‘We zijn moedwillig beduveld’, zei VVD-raadslid Tim Versnel. Hij pleitte er tevergeefs voor dat Rotterdam nu iedere verdere medewerking aan de noodopvang zou opschorten.

Aboutaleb herhaalde donderdag nog eens zijn opvatting dat Rotterdam al veel voor vluchtelingen doet en dat zal blijven doen. Maar dat geldt volgens hem niet voor alle gemeenten. ‘Er zijn gemeenten die bewust niets uitvoeren’, zei hij.