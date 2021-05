Rotterdamse proef om verkeersaso’s aan te pakken: ‘Er zijn veel patserbakken bijgekomen’

Verkeersdrukte in Rotterdam. Beeld Arie Kievit

Hoe kunnen verkeersaso’s worden getraceerd?

Boersma: ‘We hebben op verzoek van de gemeente Rotterdam op drie verschillende plekken in de stad geluidsmeters opgehangen. Daar is een video aan gekoppeld met geblurred beeld, vanwege de privacywetgeving.

‘Vervolgens hebben drie studenten alle geluiden boven de tachtig decibel twee maanden lang teruggeluisterd en van een label voorzien. Op die manier kregen we een beeld van hoeveel geluidsoverlast er is, wanneer die plaatsvindt en waardoor het wordt veroorzaakt.’

En, waar wordt het door veroorzaakt?

‘Overwegend door auto’s, motoren en toetergeluiden. We hebben zogeheten ‘piekgeluiden’ getraceerd: geluid dat heel snel luider wordt. Aan karakteristieke geluiden konden we horen of er aan voertuigen was gesleuteld: dat waren motoren die vaak ploften.

‘Overigens hoeft dat niet altijd zo te zijn: Lamborghini’s maken van nature veel lawaai. Soms is de uitlaat van een auto gemodificeerd en kan met een bluetoothzender het geluidniveau en het geplof van de uitlaat worden bediend.’

Uit het onderzoek kwam naar voren dat ongeveer honderd automobilisten verantwoordelijk zijn voor het leeuwendeel van de geluidsoverlast in de stad.

‘Daar hoort wel een kleine nuancering bij. We hebben dit geconstateerd op basis van het terugkijken van de beelden. Maar omdat het geblurde beelden waren en er geen kentekens aan waren gekoppeld, kunnen we geen precies aantal geven.

‘Wel zagen we voertuigen die elk kwartier of twintig minuten langs dezelfde plek reden. Dat gebeurde vooral op een mooie zomerse dag, als de terrassen vol waren (het onderzoek vond plaats in de periode van augustus tot oktober, red.). Het is haantjesgedrag. Het weer had ook grote invloed: naarmate het kouder werd, nam de overlast af.’

Wanneer vond de meeste overlast plaats?

‘In de namiddag en avond, en dan met name op vrijdag en zaterdag. De overlast ging lang door, vaak tot 1 uur ’s nachts. Van piekgeluiden word je eerder wakker en dan krijg je slaapverstoring. Iemand kan rechtop in zijn bed zitten. Vervolgens gaat die persoon de geluiden herkennen en vervelend vinden. Hoe vervelender je het geluid gaat vinden, hoe beter je het gaat horen.’

Dat is vermoedelijk ook de reden dat de gemeente dit probleem wil aanpakken?

‘Ja, in de beleving van de gemeente is de overlast toegenomen. Er komen meer klachten binnen, het lijkt dus een soort trend. Blijkbaar zijn er veel patserbakken bijgekomen, dat triggert mensen die er hinder van hebben. We zijn ook benaderd door andere gemeenten die met dezelfde soort problemen zitten.’

Hoe weet je dat een auto niet terecht toetert?

‘Als je één of twee toeters hoort, dan zijn dat vermoedelijk alarmsignalen die terecht in het verkeer plaatsvinden. Maar op het moment dat het toeteren wel twee minuten aanhoudt, met meerdere auto’s tegelijk, dan weet je dat het niets meer met veiligheid te maken heeft. We hebben auto’s voorbij zien komen die zó luid waren dat het alarm van auto’s waar ze langsreden afging vanwege de trillingen.’

De gemeente Rotterdam wil uiteindelijk toe naar een ‘geluidsflitspaal’, waarvoor kentekenregistratie nodig is. Krijgen de overtreders vanaf dat moment automatisch een boete?

‘In mijn beleving is dat nog ver weg, want daar is een wettelijk kader voor nodig en dan speelt privacy een grote rol. Maar je kunt ook aan kentekenherkenning doen zonder daar meteen een automatische bekeuring aan te koppelen.

‘Er is al wel een wetsartikel waarin staat dat je geen onnodig geluid mag produceren. Een toeterconcert valt daar bijvoorbeeld onder. Dat kun je handhaven door bijvoorbeeld de eigenaar te vragen om zijn voertuig opnieuw te laten keuren op geluid.

‘Er zijn ook andere maatregelen denkbaar, zoals eenrichtingsverkeer en verkeersbeperkende maatregelen. Op het moment dat je zo’n maatregel neemt, kun je meteen zien of het werkt.’