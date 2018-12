Rotterdamse oppositie dient motie van afkeuring in tegen wethouder Bert Wijbenga na Volkskrant-interview

‘Wij proberen recht te doen aan de oppositie, maar voor partijen als Leefbaar, Nida en Denk deug je niet als je niet voor honderd procent doet wat zij eisen’, zei Wijbenga donderdag in deze krant. ‘Daar ben ik wel klaar mee en de rest van het college ook.’ Hij beklaagde zich erover als racist en wegkijker te zijn weggezet tijdens een recent debat over Zwarte Piet.

Ongepast en verwerpelijk

De oppositie accepteerde Wijbenga’s kritiek niet. ‘Wij vinden de woorden van de wethouder zeer ongepast en verwerpelijk’, zei Leefbaar-voorman Joost Eerdmans tijdens het raadsdebat. ‘U blaast zelf de polarisatie in de stad op, gefeliciteerd.’

‘Deze wethouder liegt, hij is geen racist genoemd’, reageerde Denk-voorman Stephan van Baarle. ‘Deze uitspraken zijn een locoburgemeester onwaardig. Ik ben hier geschokt over. Ik eis onomwonden excuses.’ Nourdin El Ouali (Nida) zei er ‘effe helemaal klaar mee te zijn’ dat hij door de wethouder in een hoek wordt geduwd. ‘U pleit voor nuance en de rest is ongeloofwaardig. Over toon, nuance en verbinding gesproken.’

Kiezers schofferen

Wijbenga betreurde het dat hij in het interview bepaalde partijen bij naam had genoemd. ‘Dat was onhandig, ik had niet uw kiezers moeten schofferen. Mijn missie is juist dat deze stad wat meer ontspannen wordt.’ Maar hij weigerde excuses te maken. ‘Wij zijn als college klaar met de polarisatie, met de extremen, de verschillen opblazen, met het niet luisteren, het geen compromis willen. De Zwarte Pietdiscussie was daarin exemplarisch en een dieptepunt.’

Zijn pogingen om zijn woorden te nuanceren, maakten geen indruk op de oppositie. Burgemeester Aboutaleb riep de raadsleden op ‘drie keer diep adem te halen’ toen het debat ‘een kookpunt’ bereikte. Het eindigde in een motie van afkeuring door Leefbaar Rotterdam, Denk, Nida, SP, Partij voor de Dieren en 50Plus. ‘Wij zien het als een gele kaart’, zei Aart van Zevenbergen (SP).

Roomser dan de paus

VVD-leider Vincent Karremans nam het op voor zijn wethouder. ‘De oppositie is roomser dan de paus. Deze motie bewijst het gelijk van zijn uitspraak: blijkbaar deug je niet als je niet 100 procent doet wat deze partijen eisen.’ Tijdens de moeizame formatie waarschuwden de verkenners en informateurs dat de verstoorde politieke verhoudingen in Rotterdam de stad schaden.

In januari zal de raad inhoudelijk met wethouder Wijbenga praten over het actieprogramma ‘Relax. Dit is Rotterdam’. Daarin bepleit het college een meer ontspannen houding over integratie en samenleven.