Rotterdamse leraren over hun staking: ‘We willen iedereen liefde en goed onderwijs geven’

Volkan (links) en Joey (rechts). Beeld Charlotte Klein

Volkan (25), gymleraar, en Joey (28), leraar in opleiding, werken bij de Willibrordschool in Rotterdam

Volkan: ‘Ik wilde gymleraar worden omdat ik mijn vak echt geweldig vind. Ik wil iets moois meegeven aan kinderen en sport is mijn passie. Ik wil kinderen leren dat sporten heel leuk is, maar ook goed voor je gezondheid. Hopelijk blijven ze daardoor sporten als ze later een drukke baan hebben. Veel kinderen zullen de gymles vandaag wel missen. Sommige kinderen zien hun klasgenoten en leraren vaker dan hun ouders, voor hen is school een tweede woonkamer waar ze met plezier naar toe gaan om te leren en hun vrienden te zien. De regering moet beseffen dat we dit niet voor onszelf doen, maar ook voor hun kinderen, hun buren, hun neefjes en nichtjes. Kinderen zijn onze toekomst en daar moeten we ons voor inzetten.’

Joey: ‘Ik zit nog maar in mijn tweede jaar van de opleiding. Hiervoor werkte ik bij een naschoolse opvang, maar ik wilde kinderen wat leren in plaats van ze bezighouden. We zijn als jonge mannen in het primair onderwijs nogal in de minderheid. Heb je dat item gezien van Zondag met Lubach? Wat hij zegt, klopt wel. Ik sta nu voor de kleuters omdat ik mijn opleiding wil halen, maar ik sta wel met zweetvoetjes te zingen. Het is niet mijn ding. Ik zou willen dat ze in de opleiding een scheiding maken tussen mensen die in de onderbouw willen werken of in de bovenbouw. Ik sta nu minstens vijf à zes dagen per maand zonder begeleiding voor de klas, ook al ben ik nog onderwijsassistent. Ik voel dat dat wel gaat, ook omdat ik de kinderen nog ken van de opvang. Bij de opleiding wordt niet echt gepraat over het probleem dat je al meteen voor de klas moet, maar eigenlijk bespreek ik dingen waar ik tegenaan loop ook liever met collega’s.’

Moeder Denise Winkel en dochter staken samen. Beeld Charlotte Klein

Denise Winkel (42) is al 21 jaar leraar. Ze geeft les in groep 7, begeleidt de plusklas en is eventmanager op basisschool Het Lichtpunt in Rhoon.

Haar dochter moest vandaag mee, want ja, de scholen zijn dicht. ‘Ga jij maar interviewen mam, ik blijf hier wel’, zegt ze verlegen terwijl ze de poot van hun spandoek omhoog blijft houden. Denise: ‘De kinderen in mijn klas waren wel blij, zo’n dag vrij mag wel vaker van ze. Maar dit is natuurlijk niet de bedoeling. We zijn hier zodat het onderwijs wat meer aanzien en status krijgt. Er moeten structurele oplossingen komen, geen doekje voor het bloeden. Spijtig dat de AOb-voorzitter is opgestapt, maar ik vind het ook jammer dat er een akkoord was gesloten dat niet eerst met de achterban is doorgenomen. Het gat tussen het primair en voortgezet onderwijs moet veel kleiner, de werkdruk moet omlaag en het aanzien van het vak moet beter. Ik denk dat bij de pabo al veel winst is te halen op dit gebied.’

Ikram (links) en Alwin (rechts). Beeld Charlotte Klein

Ikram is inmiddels vijf jaar kleuterjuf, Alwin is al twintig jaar leraar en staat nu voor groep 4. Ze geven allebei les op de Imeldaschool in Rotterdam-Noord.

Ikram: ‘We zijn hier met al onze collega’s. De ouders hebben er begrip voor dat we hier vandaag zijn, het gaat om de toekomst van hun kinderen. De kinderen begrepen het ook. Ik heb het zelfs voor elkaar gekregen de kleuters uit te leggen wat staken is en wat onze wensen zijn. Toen kwam een van de kleuters: ‘Oké juf, dan gaan wij ook staken. We gaan drie minuten niks doen.’ Ik weet niet hoe blij de kinderen zijn dat we staken, want ze vinden school heel leuk.’

Alwin: ‘Ik had niet verwacht dat er zoveel mensen zouden zijn vandaag, maar ik had er wel op gehoopt. Ik ben heel blij dat vandaag is doorgegaan, we moeten namelijk een statement maken met z’n allen. De kinderen hebben recht op goed onderwijs, en wij leraren willen ook goed onderwijs geven. Wij bouwen aan de toekomst en dat moet serieus genomen worden.’

Gilcia Deetman. Beeld Charlotte Klein

Gilcia Deekman (50) is inmiddels 20 jaar leraar. Ze is juf van groep 4 aan de OBS Nelson Mandela in Rotterdam-Zuid, geeft techniek en is inzetbaar van groep 3 tot en met 8.

‘Ik ben hier vandaag om te staken tegen de enorme werkdruk. We hebben geen tijd meer om kinderen goed onderwijs te geven. We nemen taken van elkaar over, we gebruiken onze pauzes om dingen voor te bereiden en we betalen benodigdheden soms uit eigen zak. Op mijn school hebben we nu drie vacatures openstaan. Tot nu toe gaat het nog, omdat we een directielid hebben dat creatief de gaten opvult. Ze vraagt studenten om andere studenten bij ons te laten solliciteren en gepensioneerden vallen in. De problemen in het onderwijs zijn er al jaren, maar pas nu er een lerarentekort is, worden mensen wakker. Ouders hebben ineens kinderen die thuis moeten blijven, ze zien dat hun kind niet het onderwijs krijgt dat het verdient. Of hun kinderen zitten in klassen met meer dan dertig leerlingen. We willen iedereen liefde en goed onderwijs geven, ook kinderen met speciale behoefte. Nu is daar geen tijd voor.’

Hans Dullaert. Beeld Charlotte Klein

Hans Dullaert (63) heeft in 42 jaar echt alles gedaan in het primair onderwijs. Ooit voor de kleuterklas, nu directeur van OBS Babylon in Rotterdam. Hij hielp in de organisatie van vandaag en loopt rond met een megafoon.

‘We hebben brieven uitgedeeld aan de ouders waarin we uitlegden waarom we vandaag hierheen gingen. We hebben niet gevraagd of ze wilden komen. Dan nemen ze hun kinderen mee en die moet je niet hier hebben. We hebben het nog redelijk goed qua personeel, maar in januari vertrekt er bijvoorbeeld iemand en ik weet zeker dat we die positie niet kunnen vullen. Een andere leraar moet die taken dan overnemen, we verplaatsen dus eigenlijk het probleem. Ik denk dat de salarissen van het primair onderwijs gelijk moeten worden getrokken met het voortgezet onderwijs. Met hetzelfde diploma verdien je daar namelijk veel meer, dat is toch raar? Ook in vergelijking met andere landen verdienen we veel minder hier. Het moet wel interessant blijven, ook vanwege de werkdruk die erbij komt kijken.’