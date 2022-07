Rotterdamse kraaien zijn berucht, maar uiteindelijk trekken ze aan het kortste eind

Een bord dat waarschuwt tegen agressieve kraaien. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Zul je altijd zien: bereid je je voor om een bloedstollend verslag te schrijven van de strijd tussen mens en dier, in casu die tussen mens en kraai, blijkt die strijd alweer gestreden. Voorlopig, althans.

Voor nu is het nest leeg en lijkt het ergste gevaar geweken. Bij frietkraam Jason’s Place aan de Rotterdamse Olympiaweg gaat het alweer over de nieuwe aankopen van de club die hier al generaties door de aderen stroomt. Al was dat niet anders toen het zwarte kraaienpaar nog wel zijn duikvluchten uitvoerde vanuit ‘boom zes’, geteld vanaf het met Feyenoord-verwijzingen behangen snackhonk achter voetbalstadion De Kuip.

Maar de kraaien? ‘Die zijn alweer weg, jongen’, brengt een van de vaste klanten maar meteen het slechte nieuws vanuit zijn plastic kuipstoel. Wekenlang hebben ze zich hier verwonderd om de fietsers en voetgangers die zich richting de Kop van Zuid bewogen. Kwam er vanuit het niets een zwarte gestalte naar beneden zeilen, met vaak grote paniek tot gevolg. Sommigen hadden de daver nog op het lijf toen ze de frietkraam passeerden.

Nadat een oudere man van zijn fiets was gevallen en naar het ziekenhuis moest worden gebracht, greep de gemeente in. Omdat je kraaien niet zomaar uit de lucht mag schieten en je hun nesten ongemoeid moet laten, kon Rotterdam weinig anders dan oer-Hollands waarschuwen. Dus kwam er bij de boom een geel bord te staan op een rood-wit hek, met daarop de tekst ‘Let op!!! Agressieve kraaien’ en een onheilspellend silhouet van de kraai eronder.

Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Het gemeentelijke advies luidde om de boom met een grote boog te omzeilen, en anders een pet of paraplu op te zetten. En hoewel de jongen inmiddels zijn gevlogen, laat Rotterdam het bord ‘voor de zekerheid’ staan. Bij Jason’s Place zien ze nog steeds mensen instinctief wegduiken bij het passeren van de beruchte boom.

‘Zo’n kraaienaanval kan best zeer doen’, weet de Rotterdamse stadsecoloog André de Baerdemaeker. Zelf stopte hij eens om een jonge zwarte kraai op te pakken die nog niet kon vliegen. Cirkelde er meteen een corvus corone boven zijn hoofd. ‘Zo’n kraai is dan echt wel boos, hij zit dan ook te hameren op takken uit frustratie. Maar echt aanvallen durven kraaien niet, omdat ze weten dat ze geen partij voor ons zijn.’

‘Losgeraakt van de natuur’

Cynthia Verwer, programmamanager In het Wild Levende Dieren bij de Dierenbescherming, klinkt verbaasd als ze hoort over de situatie in Rotterdam. Ze stelt vast ‘dat we als burgers een beetje zijn losgeraakt van de natuur’. In onze vrije tijd trekken we de wandelschoenen aan en zoeken we de natuur op, ‘maar thuis ervaren we die natuur en natuurlijk gedrag van dieren anders, en soms als hinderlijk’. Een paar kraaienpoten in je nek lijkt haar ook geen pretje. ‘Maar het is toch hartstikke mooi dat je natuur in de stad hebt en kunt zien hoe kraaien hun jongen verzorgen en beschermen?’

De Rotterdamse kraaien vertonen volkomen natuurlijk gedrag, benadrukt stadsecoloog De Baerdemaeker. Door naar mensen te duiken, beschermen ze hun jongen tot die hun vleugels kunnen uitslaan. Buiten het broedseizoen heeft de mens er volgens hem dan ook amper last van. Een kraai zal zich ook niet zo opdringerig aan je voeten werpen als een duif of meeuw wanneer je een patatje staat te eten.

De kraai staat bekend als berekenend en weegt zijn kansen het liefst op grote hoogte af. ‘Een kraai is slimmer dan drie meeuwen bij elkaar’, stelt De Baerdemaeker. Zo dokterden kraaien uit dat je noten kunt kraken door ze van grote hoogte te laten vallen. Daardoor wil er in de stad weleens een ruit sneuvelen, waarmee de kraai zijn reputatie als irritante overlastgever verder versterkt.

Komt de kraai uit de lucht zetten en brengt hij de mens letterlijk uit zijn evenwicht, dan hoeft hij helemaal op weinig clementie te rekenen. Dan heten ze in de krant ineens ‘ninjakraaien’ (Alphen aan den Rijn), of ‘terrorkauwen’ (Alkmaar) die ‘tot bloedens toe’ op onschuldige passanten inhakken. Het stigma dat aan de zwarte kraai kleeft, is toch al niet best. Vanwege zijn kleur associëren mensen hem met de dood. Volgens spirituele websites wordt hij gezien als ‘boodschapper van onheil en donker’.

Zwakkere vleugels door junkfood

Weliswaar is de kraai beschermd dankzij de Europese Vogelrichtlijn, toch biedt de wet genoeg mogelijkheden om hem het hele jaar door af te schieten. Dat mag bijvoorbeeld al wanneer er schade dreigt aan belangrijke gewassen en aan flora en fauna. Kauwen en kraaien vernielen maïs en graanvelden, vreten het voer van andere dieren aan en willen nog weleens een weidevogel of -ei naar binnen werken – je bent omnivoor of je bent het niet.

In zulke gevallen wordt meestal het geweer gehanteerd. Te vlug, vindt Animal Rights, dat opkomt voor de rechten van dieren. ‘Of dat afschieten altijd terecht gebeurt, weten we niet’, zegt medewerker Jessica Smit. Door cijfers van de provinciale faunabeheereenheden en jagers bij elkaar op te tellen, houdt Animal Rights het aantal afgeschoten kraaien op 100 duizend per jaar. De kraaienpopulatie daalt elk jaar lichtjes: ’s winters verblijven er tussen de 200- en 400 duizend in Nederland.

Zo is niet de havik of de buizerd de grootste bedreiging voor de kraai, maar zoals wel vaker de mens. Het laten slingeren van onze patatbakjes en zakken popcorn, zoals in Rotterdam-Zuid, helpt daar volgens De Baerdemaeker ook niet bij. Hij wijst op de welvaartsziekten die kraaien kunnen oplopen. ‘Jonge kraaien ontwikkelen bijvoorbeeld zwakkere vleugels, doordat ze zoveel junkfood binnenkrijgen. Die redden het waarschijnlijk niet.’

Van een echte strijd tussen mens en kraai, zegt De Baerdemaeker, is daarom ook in Rotterdam geen sprake. ‘Want in bijna alle gevallen trekt het dier aan het kortste eind.’