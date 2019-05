Rotterdamse haven nauwelijks opgewassen tegen mondiale drugshandel: bazen blijven buiten schot

Politie en douane in de Rotterdamse haven zouden veel meer moeten samenwerken met autoriteiten uit Zuid-Amerikaanse landen om de internationale drugshandel te bestrijden. Ook is er te weinig aandacht voor de uitvoer van drugs, vooral cocaïne, naar andere Europese landen.

Dat staat in een woensdag gepresenteerd breed opgezet onderzoek naar de drugscriminaliteit in de Rotterdamse haven. De aanleiding voor dit onderzoek waren een paar recente drugsvangsten en corruptieaffaires in de haven.

De aanpak van de drugshandel in de Rotterdamse haven is nu vooral gericht op het onderscheppen van incidentele partijen drugs. Daardoor blijven de criminele netwerken en de financiers achter de drugstransporten buiten beeld.

De haven van Rotterdam is door zijn ligging en efficiëntie de grootste van Europa. Dat maakt het ook een aantrekkelijke doorvoerhaven voor drugscriminelen. Rotterdam is het Europese centrum van de import van cocaïne uit Ecuador, Peru en Venezuela.

Vorig jaar werd een recordhoeveelheid van 18.947 kilo cocaïne onderschept, drie keer meer dan het jaar daarvoor. Volgens de onderzoekers zegt dat niet alles: de vangsten per jaar wisselen sterk. Uitschieters worden veroorzaakt door het ontdekken van een of meer grote partijen. Geschat wordt dat jaarlijks 40 duizend kilo cocaïne via Rotterdam wordt verscheept. Betrouwbare cijfers daarover ontbreken.

Gouden Gids voor criminelen

Drugsnetwerken zijn volgens het onderzoek te vergelijken met goed georganiseerde logistieke bedrijven, met aparte afdelingen voor beveiliging, transport en ontwikkeling. In het milieu circuleert een ‘Gouden Gids’ met specialisten die voor klussen kunnen worden ingehuurd. Dat kunnen duikers zijn die drugs uit zee vissen, corrupte havenmedewerkers die hun toegangspas uitlenen aan criminelen of ‘uithalers’ die de drugs uit containers veilig stellen.

Geweld in de vorm van schietpartijen en liquidaties maken onlosmakelijk onderdeel uit van de drugshandel. Toch is geweld geen gemeengoed, schrijven de onderzoekers. ‘Criminelen zijn zich doorgaans bewust van de nadelen, zoals ongewenste aandacht van de politie en het afschrikken van handelspartners.’

Het onderzoek brengt verschillende smokkelroutes in kaart. Drugs kunnen worden verstopt in de wanden of plafonds van containers, worden verborgen tussen de lading of aan de buitenkant van het schip bevestigd. Fruittransporten zijn populair bij drugshandelaren omdat fruit bederfelijke waar is die snel moet worden afgehandeld. Daardoor worden ze vaak niet goed gecontroleerd.

De organisatie van de haven heeft een aantal kwetsbare punten waar criminelen gebruik van maken. Zo heeft een groot aantal medewerkers – in de haven werken dagelijks 180 duizend mensen – toegangpasjes tot het haventerrein. Veel bedrijven werken met uitzendkrachten, wat controle bemoeilijkt. Criminelen bieden duizenden euro’s om een pasje te mogen lenen.

Volgens de onderzoekers is er te weinig aandacht voor screening van medewerkers op integriteit. Informatie wordt ook niet voldoende gedeeld. Als werknemers moeten vertrekken wegens verdenking van hulp aan criminelen wordt dat niet doorgegeven zodat zij elders in de haven opnieuw aan de slag kunnen. Daarnaast hebben te veel mensen toegang tot informatiesystemen waarin bijvoorbeeld de locatie van containers en informatie over inspecties terug te vinden is.

Grootste kwetsbaarheid

De grootste kwetsbaarheid is een structurele: de goederenstroom die door de Rotterdamse haven gaat is simpelweg te omvangrijk om waterdicht gecontroleerd te worden. Het is de ‘olifant in de kamer’, zegt een van de geïnterviewden in het rapport.

Een partij cocaïne van 2900 kilo, die is onderschept in Rotterdamse waalhaven. De drugs zaten verstopt in een container uit Curaçao. Het gaat om de twee na grootste cocaïnevangst ooit in Rotterdam gedaan. Beeld ANP Handouts

Jaarlijks worden in de haven 7,5 miljoen containers overgeslagen. Daarvan worden veertigduizend (iets meer dan een half procent) met een röntgenscanner geïnspecteerd. Daar ligt ook een economisch belang aan ten grondslag. Alles in de haven is gericht op efficiënte afhandeling, tussen EU-landen is vrij verkeer van goederen. ‘Dit staat op gespannen voet met de belangen van toezicht’, schrijven de onderzoekers.

De onderzoekers doen aanbevelingen om de controle op de drugshandel te verbeteren. Een daarvan is betere samenwerking met de landen waar de drugs vandaan komen. De Verenigde Staten, Canada en Groot-Brittannië maken hier al meer werk van. In Nederland blijft samenwerking vaak steken in bureaucratie van ‘logge’ overheidsinstanties.

Blinde vlek

Verder moet de beveiliging van de haven worden verbeterd en dienen instanties als de douane, de Fiod (fiscale opsporingsdienst) en de politie beter samen te werken. Volgens opsporingsambtenaren in de haven doet de Landelijke Recherche te weinig met tips over criminele netwerken. Daardoor worden vooral de laatste schakels in het smokkelproces gepakt; de organisatoren blijven buiten schot.

Databestanden moeten worden gekoppeld zodat bedrijven die kwetsbaar zijn voor infiltratie door drugscriminelen sneller komen bovendrijven. Ook de export van drugs naar andere Europese landen verdient volgens de onderzoekers meer aandacht. Dat is nu een ‘blinde vlek’.

De gemeente Rotterdam kan bij de bestrijding een grotere rol spelen door kennis te vergaren over samenwerkingsverbanden en geldstromen, witwaspraktijken aan te pakken en bedrijven die betrokken zijn bij drugshandel te sluiten. Volgens de onderzoekers vraagt een betere bestrijding van de drugshandel een ‘cultuuromslag’ van alle betrokken instanties.