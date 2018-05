Rotterdamse formateurs stellen partijen een ultimatum

De formateurs van een nieuw Rotterdams college hebben de politieke partijen een ultimatum gesteld. Volgende week donderdag willen Paul Rosenmöller (GroenLinks) en Pieter Duisenberg (VVD) weten welke partijen samen een coalitie willen vormen.

Informateurs Paul Rosenmöller en Pieter Duisenberg . Foto ANP

De formatie zit na tien weken in een impasse. GroenLinks en PvdA willen niet met zowel Leefbaar Rotterdam als de VVD in een college. De VVD wil echter niet zonder Leefbaar Rotterdam in het nieuwe stadsbestuur.

Rosenmöller en Duisenberg presenteerden op 17 mei een concept-raamwerk. Ze hadden daar, met de verkiezingsprogramma's van VVD en GroenLinks als basis, een agenda voorgesteld waar andere partijen bij zouden moeten aansluiten. Op 7 juni willen de informateurs hun eindrapport presenteren met een definitief raamwerk. Ook zou er dan voorkeur voor een coalitie duidelijk zijn.

'Enerzijds zijn we dicht bij een definitief raamwerk waarvoor een brede basis is in de gemeenteraad', aldus Rosenmöller. 'Maar er is grote onzekerheid over de vraag: wie gaat dat doen? Dat zit redelijk vast.' Ook burgemeester Aboutaleb heeft donderdag een beroep gedaan op de politieke partijen.

Rotterdam is de laatste van de vier grootste steden van Nederland waar nog geen nieuw stadsbestuur is gevormd.