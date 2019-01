Rotterdamse atletiektrainer bekent misbruik van minstens negen pupillen

Dat schrijft De Telegraaf op basis van gesprekken met betrokkenen en verklaringen uit het dossier. De man, in het dagelijks leven buschauffeur in Rotterdam, heeft zich volgens het ISR de laatste 35 jaar schuldig gemaakt aan ‘zeer grensoverschrijdend gedrag’. In een aantal gevallen leidde het misbruik tot zwangerschappen van jonge sporters die hij onder zijn hoede had.

De trainer was onder meer actief bij de atletiekvereniging Haag Atletiek uit Den Haag en bij CAV Energie uit Barendrecht. Daar werd hij in 2017 weggestuurd nadat die vereniging van de sportclub uit Den Haag te horen had gekregen dat er een incident was geweest met de man.

In De Telegraaf zegt een oud-voorzitter van de atletiekvereniging uit Barendrecht dat hij in 2009 al melding had gemaakt bij de Atletiekunie van grensoverschrijdend gedrag van de trainer, maar dat daar toen geen onderzoek naar is gedaan.