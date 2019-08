Rotterdams raadslid leeft van 50 euro per week: ‘in de kramp’ na 14,62 euro boodschappen bij de Lidl

Hoe voelt het om te moeten rondkomen onder de armoedegrens? Warm Rotterdam, een initiatief van de Pauluskerk, heeft leden van de gemeenteraad uitgedaagd dat aan den lijve te ondervinden.

Ellen Verkoelen, fractievoorzitter 50Plus in de Rotterdamse gemeenteraad. Beeld ANP

Ellen Verkoelen deed voor 14,62 euro boodschappen bij de Lidl en meteen schoot de fractievoorzitter van 50Plus in de Rotterdamse gemeenteraad ‘in de kramp’. Ze probeert een week rond te komen met 50 euro, oftewel 7,14 euro per dag.

Wie onder de armoedegrens leeft, zoals 80 duizend inwoners van Rotterdam, houdt dat bedrag over na aftrek van alle vaste lasten. De Stichting Warm Rotterdam heeft de Rotterdamse raadsleden uitgedaagd om aan den lijve te ervaren hoe dat is. Inmiddels hebben raadsleden van GroenLinks, ChristenUnie, PvdA, Denk en Leefbaar Rotterdam aangekondigd dat ze binnenkort zullen meedoen.

Verkoelen is al begonnen. ‘Het geeft me veel stress’, zegt ze na twee dagen op de kleintjes letten. ‘Het houdt me continu bezig. Als dit altijd zo was, zou ik er gek van worden. Het blokkeert je.’ In plaats van een dagje met de trein naar Amsterdam, maakt ze een fietstocht door Rotterdam. Een terrasje zit er niet in. ‘Een drankje kost al snel 5 euro, waar hebben we het over?’ Vaste uitgaven die ze voor elke dag heeft ingeboekt: 50 cent voor het eten van haar kat en 29 cent voor een blikje bier van de Lidl.

1 op de 4 kinderen in armoede

In Rotterdam groeit 1 op de 4 kinderen groeit in armoede op, 100 duizend Rotterdammers kampen met ernstige schulden. Warm Rotterdam, een initiatief voortgekomen uit de Pauluskerk, maakt zich zorgen om deze groep. ‘We brengen allerlei partijen met elkaar in contact, zoals ervaringsdeskundigen, de gemeente, incassobureaus en corporaties’, zegt Annemarieke van Egeraat. ‘In oktober organiseren we een avond om te zien wat we kunnen leren van alle ervaringen.’

Raadslid Verkoelen hoopt dat er meer aandacht komt voor de arme inwoners van haar stad: niet alleen uitkeringsgerechtigden, maar ook veel zzp’ers en jongeren hebben moeite om rond te komen. Ze ziet kleine stapjes om de situatie te verbeteren. ‘Stop met het stapelen van boete op boete als iemand een rekening te laat betaalt. Waarom laten we iemand met een uitkering niet een paar uur werken, zonder te korten op de bijstand? En we moeten wat doen aan de 385 euro eigen risico bij de ziektekostenverzekering. Dat leidt tot zorgmijdend gedrag.’

Tips en schrijnende verhalen

Haar deelname aan de uitdaging van Warm Rotterdam leidde tot veel negatieve reacties, omdat ze het alleen zou doen ter meerdere eer en glorie van haarzelf. ‘Maar ik krijg ook veel tips binnen om goedkoop te leven, en veel schrijnende verhalen. Daar ga ik een zwartboek van maken.’

Verkoelen heeft met de 14,62 euro boodschappen bij de Lidl wel al voor drie dagen ingekocht. ’s Middags brood met jam en stroop, ’s avonds een kippenpoot, aardappeltjes en tomatensla, zegt ze. ‘Daarna thuis tv gekeken met één biertje.’