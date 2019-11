Rotterdams Energiebedrijf Eneco overgenomen door Japanse Mitsubishi

Windpark van Eneco bij de Luchterduinen. Beeld Raymond Rutting / de Volkskrant

Dat heeft Eneco maandagochtend bekend gemaakt. Mitsubishi doet de overname samen met het Japanse elektriciteitsbedrijf Chubu, dat 20 procent van de overnamesom betaalt. Mitsubishi bekostigt de rest. Het bod overtreft de verwachtingen verre; meestal werd de waarde van Eneco getaxeerd op rond 3 miljard euro.

Volgens het persbericht zal Eneco worden uitgebouwd tot het Europese centrum van alle energie-activiteiten van Mitsubishi. Een eerste stap zal zijn dat een deel van Mitsubishi’s windparken op zee, in totaal goed voor meer dan 400 megawatt, worden ondergebracht bij Eneco. Het hoofdkantoor van Eneco blijft in Rotterdam. Voor de werkgelegenheid zal de verkoop geen gevolgen hebben, behalve dan voor bestuursvoorzitter Ruud Sondag: die treedt af, en zal bij Eneco optreden als adviseur.

De verkoop moet nog worden goedgekeurd door de aandeelhouders, een groep van 44 gemeenten. Daarvan heeft Rotterdam het grootste pakket: 33 procent van de aandelen. Als de verkoop doorgaat, levert dat de stad dus rond de 1,3 miljard euro op. De transactie moet ook nog worden goedgekeurd door de mededingingsautoriteiten, maar dat lijkt een formaliteit.

Shell

Met de verkoop aan Mitsubishi grijpt vooral Shell erg mis. Het olieconcern had ingezet op het uitbreiden van zijn activiteiten in hernieuwbare energie. Eerder was al uitgelekt dat Shell van plan was een flink deel van zijn eigen activiteiten onder te brengen bij Eneco, zoals ook Mitsubishi nu gaat doen.

De centrale ondernemingsraad, bij Eneco een machtsfactor van betekenis, is ‘positief gestemd’ over de overname. De ondernemingsraad zal ook een einde maken aan zijn juridische strijd met de top van het bedrijf. In de aanloop naar de beslissing om Eneco te verkopen, raakten bestuur, commissarissen, aandeelhouders en ondernemingsraad met elkaar in gevecht. Dat kostte topman Jeroen de Haas toen de kop, evenals enkele commissarissen. De ondernemingsraad was daarover een enquêteprocedure gestart bij de Ondernemingskamer. Die wordt nu beëindigd.

Mitsubishi is vooral bekend van zijn auto’s, maar het concern heeft in totaal tien divisies, van gas tot industriële installaties en elektriciteit. Bij deze laatste divisie, Mitsubishi Power Solutions, wordt Eneco gevoegd.

Eneco en Mitsubishi kennen elkaar al sinds 2012. Ze ontwikkelden samen drie windparken op zee. En ze bouwden samen Europa’s grootste batterij, in Noord-Duitsland.

Bij Chubu werken 16.500 mensen. Ook Chubu is actief in windparken en heeft al flink geïnvesteerd (samen met hoogspanningsbedrijf Tennet) in Duitse hoogspanningsverbindingen.