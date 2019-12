Rotterdammers eren hun nachtburgemeester: ‘Rotterdam huilt, we gaan hem missen’

Belangstellenden tekenen het condoleanceregister in het Rotterdamse stadhuis. Beeld Arie Kievit

Peter Benschop (60)

‘Jules was een goede vriend van mij, en ook van mijn moeder. Ik ken hem nog uit de tijd van de kunstenaarssociëteit – ik ben zelf beeldend kunstenaar. Het was één grote gezellige familie daar. Wij hebben regelmatig Pasen doorgebracht in de tuin van het museum Boijmans, met een wijntje en een jointje erbij. Inmiddels mag ik helemaal niks meer, want ik heb een aneurysma.

‘Zijn gedichten ken ik niet zo goed, behalve een paar. Zoals: ‘Bloed spettert je van elke blad- / zij overvloedig tegemoet en / moord en doodslag zijn er aan / de orde van de dag terwijl ook / ‘s nachts hele volksstammen met / Gods zegen worden afgeslacht.’ Dat vind ik zó goed.

‘Ik had hem al een paar jaar niet meer gezien. En dan gebeurt er zoiets. Van mij had-ie nog wel wat langer mogen leven. Het was een ontzettend vredelievende man, een goede persoonlijkheid. Zo een krijgen we niet meer. Rotterdam huilt: we gaan hem missen.’

Peter Benschop (60): ‘Rotterdam huilt: we gaan hem missen.’ Beeld Arie Kievit

Jeroen Kop (45) en zijn kinderen Daymen (13) en Alyssa (13)

‘Jules was een buurtgenoot van me. We komen allebei uit Rotterdam-West. We hebben regelmatig doorgezakt in café Ari. En hij is een Spartaan hè. Ik zat met mijn vader altijd vlak bij hem in het stadion. Soms rook je ‘m ook, dan stak hij een joint op. ‘Hé Jules, je sokken staan in brand!’ riep mijn vader dan altijd.

‘Hij vond het leuk om te praten met de gewone man, hij was altijd wel in voor een praatje in het café. Ik moest me wel elke keer opnieuw voorstellen, maar dat maakte niet uit. Hij kon geweldig vertellen over jazz, en over boksen.

‘Hij is een echt Rotterdams icoon, hij heeft ervoor gezorgd dat we trots kunnen zijn op onze stad. En ik ben blij dat hij zo’n groot oeuvre heeft achtergelaten, zo kunnen we nog heel lang genieten van zijn werk. Mijn kinderen hebben er nog niet zoveel van meegekregen, maar ik ga het ze zeker bijbrengen.’

Jeroen Kop (45) en zijn kinderen Daymen (13) en Alyssa (13). Beeld Arie Kievit

Ria (70) en Wout Doolhof (72)

Ria: ‘Ik ben als Spartaan geboren, mijn hele familie bestond uit Spartanen. En Jules was ook een echte Spartaan. Sorry, ik schiet helemaal vol… Mijn vader was zo fanatiek supporter van Sparta, als ze vroeger verloren, dan ging de aardappelpan om en dan was er geen avondeten. Of ze nou uit of thuis speelden.

‘We hebben laatst nog Jules voorgelezen aan de kleinkinderen. Ik was zaterdag niet bij de wedstrijd, maar ben de stad ingegaan. Ik zei nog tegen mijn dochter: ‘Weer of geen weer, ik moet naar Jules.’ Ik heb een kerstboomslinger van mijn vader bij zijn standbeeld gelegd.’

Wout: ‘Mijn achterneef is saxofonist en heeft jaren opgetrokken met Jules.

‘Toen we met Sparta waren gedegradeerd, hebben we een beetje as van mijn vader over het veld uitgestrooid en het Spartalied van Jules voorgedragen. Ja, dat begrijp je niet als je er niet mee bent grootgebracht.’

Ria (70) en Wout Doolhof (72). Beeld Arie Kievit

Hans Koolmees (60)

‘Ik ben erg geraakt door zijn dood. Een paar weken geleden was ik nog op zijn verjaardag in De Doelen. Ik ben een groot fan van zijn werk. En hij had een geweldige persoonlijkheid. Hij was eigenzinnig en ontzettend grappig. Zijn dood brengt veel teweeg. Hoewel hij nooit grote prijzen heeft gekregen, was hij een bekend en gewaardeerd dichter. Ik hoop dat de waardering alleen maar toeneemt.

‘Ik ben componist en kreeg zes jaar geleden de opdracht om muziek te bedenken bij enkele van zijn gedichten. Dat was vrije keus, dus toen heb ik me goed in zijn werk verdiept. En toen ontdekte ik dat hij een ongelooflijk goede dichter was. De vorm van sommige gedichten is zo streng, en toch weet hij binnen die beperkingen ontzettend veel expressie erin te leggen. Een van mijn lievelingsgedichten, die ik net ook heb opgeschreven is: ‘Alles blijft / Alles gaat voorbij / Alles blijft voorbijgaan.’

Hans Koolmees (60). Beeld Arie Kievit

Vera Zuijdam (52) en Barbara Polychronakis (46)

Barbara: ‘Hij was echt een icoon van de stad.’ Vera: ‘Jules Deelder was een man die ik eigenlijk van jongs af aan al kende. Niet persoonlijk, maar je kwam hem overal tegen. Je had bijvoorbeeld housefeestjes, daar had hij een eigen ruimte waar hij jazz draaide. Hij was ook een beetje een mystieke verschijning, met die zwarte kleding.’ Barbara: ‘Echt een markante verschijning, iemand waar je niet omheen kon.’

Vera: ‘Hij was echt een rasrotterdammer, in alles wat hij deed. Hij zei gewoon wat hij dacht en wat op zijn hart lag, da’s wel heel erg Rotterdams. En hij droeg de stad op handen. Hij heeft veel betekend voor de Rotterdam, met name met zijn gedichten. Zijn dichtregels hangen door de hele stad.

‘Hij is er nu helaas niet meer, maar zijn gedichten en uitspraken blijven bestaan. Die blijven leven in de harten en gedachten van de Rotterdammers.’

Barbara Polychronakis (46) en Vera Zuijdam (52) Beeld Arie Kievit

Het condoleanceregister is geopend tot volgende week dinsdag. Op die dag wordt Jules Deelder in besloten kring begraven.