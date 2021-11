Rotterdam wordt zwartgeblakerd wakker: ‘Ik dacht dat het een vuurwerkshow was’

Schoonmakers ruimen zaterdagochtend de zwartgeblakerde straten op in het centrum van Rotterdam. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Ze staat ervan te trillen. Waar ze normaal met haar collega’s in een zijstraat van de Coolsingel een sigaretje staat te roken, liggen de glasscherven van de ruiten op straat en zijn de stenen zwartgeblakerd. ‘Randdebielen hebben een van onze terrastafels door de ruiten gegooid en een politieauto in de fik gestoken’, zegt de 25-jarige bedieningsmedewerker die werkt bij het Erasmushuis en niet met haar naam in de krant wilt.

Haar lange, donkere haar contrasteert met haar bleke gezicht. Ze is duidelijk aangeslagen door de rellen in de Maasstad. ‘Als je op filmpjes je werk ineens voorbij ziet komen, is dat echt niet fijn. En ik zie het zo nóg een keer gebeuren. Iedereen is corona zat, dus volgens mij wordt het alleen maar erger.’

Na haar dienst is ze vrijdagavond om half zeven naar huis gegaan, maar omwonenden waren wel getuigen van de rellen, die rond acht uur ’s avonds begonnen met geknal. ‘Ik zag wat vuurpijlen de lucht ingaan en dacht nog: hé, speelde er iets met een vuurwerkverbod? Dat er een demonstratie was, daar had ik geen idee van, ik was gewoon aan het werk.’

Rotterdam, zaterdag. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Pim Siman (58) sloeg het gade vanuit zijn huis boven de winkels in de Korte Hoogstraat. De mbo-docent woont al 35 jaar in Rotterdam en noemt de rellen een van de ergste dingen die hij heeft meegemaakt in de stad. ‘Na de pijlen klonken steeds meer knallen, ik kon het niet meer uit elkaar houden. Op mijn balkon ben ik nog even gaan kijken. Ik zag jonge gasten op scootertjes door de straat sjezen. Mijn buurvrouw stond er ook. Zij heeft de oorlog meegemaakt en vluchtte huilend naar binnen. Op zo’n moment voel je je verre van veilig’, zegt Siman.

Waarom het na de avondklokrellen vorig jaar alwéér raak is in Rotterdam durven bewoners niet te zeggen, maar de beelden op internet doen pijn. Stoeptegels vlogen door de lucht, maakten barsten in winkelruiten, er klonken veel waarschuwingsschoten en door brandende voertuigen is het asfalt afgebrokkeld. Hoeveel schade er is, is nog niet bekend.

Eén ding is zeker: terwijl de stad ontwaakt en de dagjesmensen eropuit trekken om hun Black Friday-deals te scoren, staan handhavers en medewerkers van Stadsbeheer de stad op te poetsen en begaanbaar te maken. ‘Als je wilt demonstreren, moet je dat doen, maar dit had daar niets mee te maken’, zegt Siman. ‘Kijk naar de hulpverleners: zij moeten het opknappen. Het is respectloos. Ondertussen vraag ik me af: hoe kunnen we deze situatie verbeteren? Ik voel me reddeloos en teleurgesteld.’

Rotterdam, zaterdag. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Als docent heeft Siman veel contact met jongeren in de stad. Hij weet zeker dat er tussen de relschoppers ook leerlingen van hem waren. ‘Nederland kent zoveel vrijheden en ineens mag er van alles niet meer. Ik hoor treurige situaties, zoals studenten die op hun kamer geen tafeltje hebben om opdrachten aan te maken en merk dat het afblazen van activiteiten voor frustratie zorgt. Onze school organiseerde een congres over woningnood. De jongeren zijn daar veel mee bezig, het zorgde voor veel energie en afleiding. Ondertussen moest er dagelijks op corona worden getest. Dat zorgde voor spanning: ze zijn bang dat activiteiten op het laatste moment niet meer doorgaan. Zo krijgen ze te maken met veel teleurstelling, terwijl er behoefte is aan perspectief.’

Net als Siman viel het Yvonne Geelen (27), die vanuit haar woning uitkijkt op de Coolsingel, op dat er onder de relschoppers veel jongeren waren. ‘Er was eerst ruimte om te demonstreren, maar toen het steeds heftiger werd, dacht ik: waarom is er geen politie? Want na het siervuurwerk, sloeg rond negen uur de sfeer om. Er was zichtbaar veel geweld. Ik vond het mooi dat burgemeester Aboutaleb zichzelf verbeterde en dus niet sprak over demonstranten, maar relschoppers. Dat zijn het en ik denk dat Nederland tegen hen best harder mag optreden.’