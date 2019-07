Rotterdam wil inburgering voor Turken die naar Nederland komen om te trouwen

In Nederland wonende Turken brengen in Ahoy hun stem uit voor een nieuwe president van Turkije. Beeld ANP

Jaarlijks vestigen zich tussen de 250 en 350 Turken in Rotterdam om te trouwen. Volgens VVD-wethouder Bert Wijbenga (Integratie en Samenleven) neemt die groep toe. Het betreft voor 90 procent vrouwen.

‘Zij verdwijnen in subculturen, omdat ze niet goed of helemaal geen Nederlands spreken en ook niet weten hoe de Nederlandse samenleving in elkaar zit’, aldus Wijbenga vrijdag tegen de NOS. ‘Ze weten niet hoe de verhouding man en vrouw hier is en weten ook niet dat we hier een andere houding ten opzichte van religie hebben.’

In de jaren zestig spraken de EU en Turkije af dat Turken die naar Europa komen, niet mogen worden belemmerd bij het vinden van werk. De Wet Inburgering uit 2007 geldt daarom niet voor Turken, zo oordeelde de Centrale Raad van Beroep in 2016.

‘We respecteren de wet, er komt geen dwang. Maar we gaan deze vrouwen opzoeken en verleiden om toch mee te doen’, aldus wethouder Wijbenga.

Het kabinet probeert al enkele jaren om het inburgeringstraject te verplichten. Rotterdam en Roermond probeerden eerder al via de rechter inburgering voor Turken verplicht te stellen, maar werden in het ongelijk gesteld. Nederland telt ongeveer 400 duizend inwoners van Turkse komaf.