Rotterdam werpt al per 1 januari barrière op voor pandjesbazen met opkoopdrift

In zestien Rotterdamse wijken mogen huizen allen nog gekocht worden om zelf te gaan bewonen. Beeld ANP

‘Wethouder, ik ben gestopt met het groeten van de buren, want dat heeft toch geen zin meer.’ Die opmerking heeft Bas Kurvers, wethouder Wonen van Rotterdam (VVD), naar zijn smaak al veel te vaak gehoord van zijn burgers. Vooral in de achterstandswijken komen steeds meer woningen in handen van particuliere beleggers. Die zorgen met hoge huren voor een komen en gaan van huurders. Leer je net de ene buurman kennen, dan is-ie weer vertrokken en verschijnt er weer een volgende. En zo gaat het maar door.

Rotterdam wil met de invoering van een opkoopbescherming per 1 januari de eerste grote gemeente te zijn die met deze nieuwe regeling beleggers de voet dwars zet in de meest kwetsbare wijken. Kurvers heeft zich al verzekerd van steun van de gemeenteraad voor de invoering. Voorlopig zijn er zestien wijken aangewezen waar huizen tot 355 duizend euro alleen nog mogen worden gekocht als de koper er zelf in gaat wonen. Dat gaat bijvoorbeeld om onveilige buurten waar beleggers de laatste jaren relatief veel huizen hebben opgekocht.

Ook in andere steden wordt hard gewerkt aan een barrière voor beleggers. De gemeenteraad van Haarlem beslist volgende maand over opkoopbescherming voor woningen tot 389 duizend euro, eveneens per 1 januari. De gemeenteraad van Amsterdam beslist begin volgend jaar over een regeling voor woningen tot 512 duizend euro. Ook steden als Almere, Den Haag, Eindhoven, Groningen, Nijmegen en Tilburg verwachten huurbazen met koopdrift snel de voet dwars te kunnen zetten.

Wat kan het weren van woningbeleggers Rotterdam opleveren?

‘Opkoopbescherming is een zwaar middel. Maar het is voor ons in de huidige gekte op de woningmarkt een heel belangrijk instrument om starters en gezinnen een eerlijker kans te geven op de woningmarkt. Daarmee bedoel ik mensen van vlees en bloed die een huis kopen om er ook echt zelf in te wonen. Het zijn mensen die een bestaan in Rotterdam willen opbouwen, mensen die zich verbinden met hun buurt en buurtgenoten, voor de lange termijn.

‘Dat soort kopers wordt echter vaak overboden door beleggers. Die kunnen vaak meer bieden en vooral sneller toeslaan. Onder die beleggers bevinden helaas ook veel malafide ondernemers. We zien veel wanpraktijken, van overbewoning tot veel te hoge huren. De omloopsnelheid onder huurders is daardoor groot.

Bas Kurvers, wethouder Wonen Rotterdam. Beeld Marc Nolte

‘De wijken waar we de opkoopbescherming gaan inzetten zijn wel heel verschillend. In Kralingen zien we nu veel verkamering en veel studentenoverlast. In IJsselmonde zien we ook veel verkamering, maar vooral verhuur aan Bulgaarse en Poolse arbeiders. In andere wijken zien we vooral schaarste van koopwoningen voor Rotterdammers. Zo komen we op deze zestien wijken. Geef je daar gewone kopers voorrang, dan zal de hele stad profiteren.’

Rotterdam mikt op malafide investeerders, maar dit raakt alle woningbeleggers.

‘De Wet Opkoopbescherming kent uitzonderingen. Je mag nog steeds een woning kopen voor de verhuur aan bijvoorbeeld je kinderen of kleinkinderen. Dat geldt ook voor een bedrijfswoning die hoort bij een winkel. En je mag als belegger nog steeds je huurwoningen verkopen aan een andere belegger.

‘Wij hebben nóg een uitzondering gecreëerd. In het Nationaal Programma Rotterdam-Zuid, een samenwerkingsverband voor grootschalige verbetering van dat deel van de stad, hebben we juist goede woningbeleggers nodig. We selecteren daarbij partijen die willen investeren in woonkwaliteit en er niet alleen inzitten voor de korte klap en maximale winst.’

Zullen de huizenprijzen dalen, als beleggers niet meer meedoen?

‘Dat is de vraag. Ook gewone kopers kunnen tegen elkaar opbieden. Dat blijft. Maar ze krijgen wel een eerlijker kans. Ook over het effect op huurprijzen durf ik niets te zeggen. Het aanbod aan huurwoningen zal in de aangewezen wijken, waar de leefbaarheidsproblematiek het grootst is, in ieder geval niet groter worden. Maar wat verkocht is, is verkocht. En verhuurd. Dus dat verandert niet.

‘Goede verhuurders hebben nog wel een plek in de wijken zonder opkoopbescherming. Die beleggers zijn er gelukkig ook in Rotterdam; partijen die keurig werken en zorgen voor een goed aanbod in de middenhuursector. Dat heb je als Rotterdam natuurlijk ook hard nodig.’

Handhaving van dit soort regelingen is altijd een heikel punt. Hoe gaat u dat vormgeven?

‘Momenteel hebben we dertien inspecteurs in het programma Goed Huren en Verhuren. Daar komen er drie bij. Die gaan allemaal flink aan de slag. Als een koper toch gaat verhuren, dan gaan we boetes opleggen van 8 duizend euro tot 21 duizend euro. Plus dwangsommen zolang de ongewenste situatie voortduurt.’