Rotterdam The Hague Airport tijdelijk gesloten vanwege sneeuw, rijexamens afgelast

Qua vliegverkeer zit de luchthaven ‘in een rustige periode’, aldus de woordvoerder. ‘Wat wintersportvluchten en dagelijkse vluchten op Londen.’ Enkele uitgaande vluchten zijn aan de grond gebleven, enkele inkomende kunnen niet terecht op de luchthaven. ‘Zoals toestellen vanuit Londen, Alicante en Faro. Van één toestel weet ik dat het heeft kunnen uitwijken naar Amsterdam.’

De luchthaven heeft wel voertuigen die de start- en landingsbanen sneeuwvrij houden, maar als er te veel sneeuw valt, kunnen de schoonmaakploegen dat niet meer bijhouden. Op Schiphol zijn er tot nu toe geen problemen.

In Zeeland en Zuid-Holland zijn tientallen rijexamens dinsdag niet doorgegaan vanwege de sneeuwval. Dat heeft het CBR gemeld. In Zeeland werden bijna 30 van de 87 examens geschrapt, in Zuid-Holland 80 van de 565. In de overige provincies gingen alle examens door of werd een handjevol examens geschrapt.

Het CBR bepaalt vlak voor het examen of dat kan doorgaan. Kandidaten worden verwacht op de examenlocatie en krijgen dan te horen of ze gaan rijden. Als er niet gereden kan worden, streeft het CBR ernaar om kandidaten voor een autorijbewijs binnen vijf weken examen te laten doen.

Op de Nederlandse wegen was het dinsdag in de ochtendspits aanmerkelijk minder druk dan gebruikelijk. De ANWB noteerde omstreeks 9.00 uur ongeveer 80 kilometer file, terwijl dat meestal 200 kilometer is. ‘Waarschijnlijk hebben sommige mensen op basis van de weersverwachting hun conclusies getrokken en zijn ze niet de weg opgegaan’, aldus een woordvoerder van de ANWB.

Het KNMI heeft code geel afgegeven. Vanaf 8 uur begon het te sneeuwen in Zeeland, later in de ochtend in de Randstad. De NS en ProRail kondigden gisteravond al een beperkte dienstregeling aan en KLM waarschuwt voor uitvallende vluchten. Het KNMI verwacht dat in de loop van de dag de sneeuw een laag van 1 tot 3 centimeter achterlaat.

Beeld BELGA

De aangekondigde beperkte dienstregeling van de spoorwegen houdt onder meer in dat treinen die normaal elk kwartier een station aandoen, dinsdag om het half uur rijden. De tienminutendienst tussen Eindhoven en Amsterdam rijdt dinsdag elk kwartier. Volgens een woordvoerder van de NS rijdt 80 procent van de treinen dinsdag wel.

De verwachte sneeuwval op dinsdag leidt waarschijnlijk ook tot het uitvallen van vluchten naar, van of via Amsterdam, meldde KLM maandag. De luchtvaartmaatschappij raadt klanten aan om de status van hun vlucht goed in de gaten te houden.

Winterweer zorgt ook in Frankrijk voor overlast, onder meer in het verkeer. In hoofdstad Parijs viel de eerste sneeuw van het jaar. Daardoor moest onder meer de Eiffeltoren grotendeels sluiten voor bezoekers. Alleen het restaurant van de toeristische attractie is nog open. De politie heeft weggebruikers in en rond Parijs opgeroepen voorzichtig te rijden. Uit voorzorg zijn daar meerdere wegen gesloten voor vrachtverkeer. Ook op andere plaatsen in Frankrijk valt sneeuw. Daarom is code oranje afgekondigd in meerdere departementen, vooral in het noorden en midden van het land.