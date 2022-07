Rotterdam staat nog nauwelijks op de rem met de doorvoer van Russische olie

Een tanker met olie uit Rusland, de Antartic, lost op 11 mei zijn olie in Rotterdam. Beeld Raymond Rutting/VK

Een in EU-verband afgesproken gedeeltelijke boycot van Russische olie treedt pas eind dit jaar in werking, dus er zijn nu geen wettelijke verplichtingen die de handel in Russische olie(producten) verbieden. Niettemin reduceren andere landen die import vrijwillig. Ook minister voor Klimaat Rob Jetten deed daartoe begin april al een oproep aan grote Nederlandse bedrijven. ‘Wacht niet op een Europese olieboycot die eraan zit te komen, maar neem zelf je verantwoordelijkheid’, zei hij begin april bij BNR Nieuwsradio.

Kamerleden Piri (PvdA) en Omtzigt stelden deze week opnieuw vragen over de ontwikkeling van de importvolumes sinds het begin van de oorlog. In april deden ze dat ook; ze vroegen toen om een snel antwoord maar moesten daar bijna twee maanden op wachten, en toen ontbraken de cruciale gegevens alsnog.

Vrijwel ongehinderd

De Kamerleden verwijzen onder meer naar gegevens, verzameld op basis van scheepsbewegingen, waaruit naar voren komt dat de Russische oliehandel in Rotterdam bijna ongehinderd en op volle kracht doorgaat – ondanks de oproep van het kabinet en ondanks het feit dat andere landen wél hun import van Russische olie verminderen.

Omtzigt: ‘De Verenigde Staten en Zweden bijvoorbeeld hebben hun import van Russische olie al volledig teruggedrongen. Hier heeft het kabinet daar ook toe opgeroepen, maar het lijkt erop alsof we meer Russische olie dan ooit invoeren.’ Dat het kabinet zo lang aarzelde om hun vragen hierover te beantwoorden, ergert de Kamerleden. ‘De statistieken houden echt niet opeens op in maart hoor’, zegt Omtzigt. ‘Ik wil precies weten hoe het zit, hoe afhankelijk en hoe solidair we zijn.’

In een overzicht van Visual Capitalist, gebaseerd op gegevens van de Centre for Research on Energy and Clean Air, dat eind juni werd gepubliceerd, staat Nederland op een prominente vierde plek inzake de import van Russische olie, achter China, Duitsland en Italië. De haven van Rotterdam was altijd al een grote doorvoerder van Russische en Belarussische olieproducten, en gaat daar mee door. In een opsomming van zeventien landen die hun invoer beperkt hebben, soms zeer fors, staat Nederland onderaan met een geschatte beperking van slechts 5 procent.

‘De Nederlandse reductie is minimaal’, zegt Kati Piri, ‘zeker in vergelijking met andere landen. De oliehandelaren in de Rotterdamse haven hebben waarschijnlijk hun zakken flink kunnen vullen toen in EU-verband de discussie begon over een olieboycot.’

79 schepen

Volgens de berekeningen heeft Nederland tussen 24 februari (de hernieuwde Russische invasie) en 4 juni in totaal 79 schepen met Russische ruwe olie ontvangen. Over één schip, de Sunny Liger, ontstond kortstondig media-aandacht. Het schip kon niet worden gelost in Zweden, omdat de vakbonden simpelweg ‘nee’ zeiden. Daarop weigerden ook Rotterdamse havenarbeiders het te lossen. Volgens bestuurder Niek Stam van FNV Havens was dat ‘een geval van solidariteit met de Zweedse havenarbeiders’. Uiteindelijk voer de Russiche tanker door naar Barcelona.

Stam beaamt dat de invoer van Russische olie altijd doorging, en zelfs omhoog ging toen er werd gesproken over een aankomende EU-boycot. Volgens berekeningen van TankerTrackers steeg de invoer van Russische olie in april zelfs met een kwart ten opzichte van de maand daarvoor. ‘Iedereen bereidde zich voor op die boycot en de prijs ging toen omhoog’, zegt Stam daarover.

Tussen 24 februari en 4 juni zou de Europese Unie goed zijn geweest voor 61 procent van de geschatte 98 miljard dollar aan inkomsten voor Rusland uit de export van fossiele brandstoffen. De Russische president Poetin zei deze week dat de sancties ‘problemen’ voor Rusland hebben gecreëerd, ‘maar absoluut niet zulke als waarop de initiators van de economische blitzkrieg tegen Rusland rekenden’.