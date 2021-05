Rotterdam lost schulden ‘toeslagenouders’ af: vijftig gedupeerden schuldenvrij

Staatssecretaris Alexandra van Huffelen van Financiën in gesprek met gedupeerde ouders van de toeslagenaffaire op het Plein. Beeld ANP

Twee weken geleden schreef staatssecretaris Alexandra van Huffelen van Financiën, die verantwoordelijk is voor de uitkeringen aan gedupeerden, aan de Tweede Kamer dat zij getroffen ouders ‘zo snel als mogelijk uit het strakke regime’ van de schuldsanering wilde halen. Ongeveer 900 ouders dreigen anders hun compensatiegeld van 30 duizend euro direct aan andere schuldeisers te moeten overmaken.

Maar ‘zo snel als mogelijk’ is de gemeente Rotterdam niet snel genoeg. ‘Het wachten op een oplossing duurt te lang’, zegt wethouder Michiel Grauss, die armoedebestrijding en schuldenaanpak in zijn portefeuille heeft. ‘Wij kunnen deze gezinnen nu helpen. Deze mensen leven vaak al jaren van het bestaansminimum. Elke dag langer wachten is onacceptabel.’

Het gaat om vijftig Rotterdammers in de Minnelijke schuldsanering natuurlijke personen (MSNP), die door de Belastingdienst zijn aangemerkt als gedupeerden. ‘Door onze actie zijn deze Rotterdamse gedupeerden echt schuldenvrij en hebben weer de beschikking over hun volledige inkomen’, aldus Grauss. ‘Zo kunnen ze een nieuwe start maken met de 30 duizend euro die ze als compensatie van de Belastingdienst hebben ontvangen.’

Naarmate de Belastingdienst extra informatie over gedupeerden aanlevert, zal de gemeente meer Rotterdammers te hulp schieten. Uiteindelijk denkt Rotterdam zo’n vierhonderd mensen sneller van hun schulden af te zullen helpen. In totaal hebben ongeveer vijfduizend Rotterdammers zich bij de Belastingdienst gemeld als gedupeerden van de toeslagenaffaire.

Het college van burgemeester en wethouders gaat ervan uit dat het geld dat de Rijksoverheid voor het kwijtschelden van de schulden vrijmaakt, straks het bedrag op de gemeentebegroting dekt. Gedupeerden met een wettelijk saneringstraject (WNSP) of een faillissement kan Rotterdam vooralsnog niet helpen: zij moeten wachten op de oplossing waar staatssecretaris Van Huffelen aan werkt.

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten laat weten met de Belastingdienst in gesprek te zijn om ook ouders uit andere gemeenten spoedig uit de MSNP te halen. ‘Vooral ook voor gemeenten met minder financiële middelen, die dit niet zelf kunnen doen’, zegt een woordvoerder. ‘Wij hebben er vertrouwen in dat die afspraken tussen het Rijk en de schuldeisers op korte termijn afgerond zijn.’

De Rotterdamse ouders zullen in ieder geval opgelucht zijn met de helpende hand van hun gemeente, denkt Wilco van Dijk, die als bijzonder hoogleraar bij het Kenniscentrum Psychologie en Economisch Gedrag (Universiteit Leiden) veel onderzoek deed naar financiële stress. ‘Schulden hebben veel impact op het leven van mensen. Als gemeenten helpen om dat te verlichten, lijkt mij dat alleen maar verstandig.’

De betreffende ouders krijgen nu zekerheid, zegt Van Dijk. ‘Ze weten veel beter waar ze aan toe zijn. Wie in onzekerheid verkeert, heeft geen controle meer over zijn eigen situatie. Ik kan me voorstellen dat dit ingrijpen van gemeenten voor veel mensen geruststellend is. Ze hoeven zich daar geen zorgen meer over te maken.’