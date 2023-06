Rotterdam gaat 1.500 statushouders opvangen op schip om druk op asielopvang te verlichten

Het schip Silja Europa lag maandag nog aan de kade In Velsen-Noord. Beeld Raymond Rutting / de Volkskrant

Rotterdam is daarmee de eerste gemeente die een zogenoemde ‘doorstroomlocatie’ begint: tijdelijke plekken waar de 16 duizend statushouders terechtkunnen die nu nog in asielzoekerscentra wachten op een woning. Begin juni riep staatssecretaris Eric van der Burg provincies op dit type locaties te openen, zodat er in azc’s meer bedden vrijkomen voor asielzoekers. ‘Met het schip verlichten wij de druk op de asielopvang aanzienlijk’, zegt wethouder welzijn en samenleven Faouzi Achbar (Denk). ‘En het is goed dat deze mensen meteen kunnen beginnen met inburgeren in de stad.’

Gemeenten moeten de komende jaren fors meer statushouders een woning aanbieden. Vooral grote steden komen hierdoor in de problemen. Rotterdam heeft de taak om dit jaar 1.795 nieuwkomers te huisvesten, volgend jaar zal het waarschijnlijk wederom om een hoog aantal gaan. ‘Dat zou leiden tot verdrukking op de woningmarkt, terwijl we ook andere kwetsbare groepen aan een huis moeten helpen’, zegt Achbar. Zonder deze ingreep zouden bijna alle vrijkomende sociale huurwoningen naar statushouders gaan.

Estlandse cruiseferry

Het schip Silja Europa, een cruiseferry uit Estland, ligt nu nog aan een kade in Velsen-Noord. Tussen september en april werden daar bijna duizend asielzoekers opgevangen. De Silja Europa zal zeker anderhalf jaar lang in de Merwehaven in Rotterdam-West liggen. Eerder woonden er al 1.400 Oekraïense ontheemden op een ander schip.

De kosten voor de opvang worden door het Rijk betaald. Dat is opvallend, omdat de huisvesting van statushouders een gemeentelijke taak is. ‘Dank voor het compliment’, zegt Achbar op de constatering dat hij een goede deal heeft gesloten. Daarnaast wordt de bouw van 1.125 flexwoningen in Rotterdam bekostigd met een subsidie van het ministerie van Binnenlandse Zaken, evenals het verbouwen van kantoren tot woningen. Eenderde van die plekken is gereserveerd voor statushouders, tweederde voor andere Rotterdamse woningzoekenden.

Tik op de vingers

Vorig jaar tikte staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel en Migratie) de stad nog openlijk op de vingers. In de Rotterdamse coalitie, met daarin zowel Leefbaar Rotterdam als Denk, is afgesproken dat er niet meer dan vijfhonderd asielzoekers worden opgenomen. Veel te weinig als je kijkt naar de grootte van de stad, zei Van der Burg in de Tweede Kamer.

Op de Silja Europa is eenderde van de opvangplekken gereserveerd voor erkende vluchtelingen uit omliggende gemeenten. Met deze geste hoopt Rotterdam in de regio te kunnen onderhandelen over de opvang van asielzoekers. Die uitruilmogelijkheid is onderdeel van de spreidingswet die in januari 2024 zal moeten ingaan, maar waarvan het nog altijd niet zeker is of ze door de Eerste Kamer komt.

In Velsen-Noord wonen op dit moment nog 264 asielzoekers op de Silja Europa. Het gaat om personen die binding hebben met de regio, zoals gezinnen met schoolgaande kinderen en stagiairs bij bedrijven in de omgeving. In afwachting van een kleiner schip moeten zij op een andere plek worden ondergebracht.