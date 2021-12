Rotterdam, Enschede, Gorinchem en Venray boos over gedwongen opvang asielzoekers: ‘onterechte tik op de neus’

Staatssecretaris Ankie Broekers-Knol (Justitie en Veiligheid). Beeld ANP

Ook de drie andere gemeenten die nu door het Rijk gedwongen worden tot asielopvang zijn onaangenaam verrast. Zij voelen zich overvallen door de ongewone, zware dwangmaatregel.

Maar het demissionaire kabinet heeft zijn geduld verloren. Al een aantal maanden vraagt staatssecretaris Ankie Broekers-Knol (Asielzaken) aan de gemeenten om haar te helpen de broodnodige opvangplekken voor asielzoekers te realiseren. Zij doen veel, maar het is nog onvoldoende, schreef zij dinsdag aan de Kamer. Daarom verplicht zij nu naast de regio Rotterdam ook Enschede, Gorinchem en Venray om asielzoekers op te vangen.

Voor de regio Rotterdam heeft zij nog geen speciale locatie op het oog. Dat geldt wel voor bijvoorbeeld Enschede (de vliegbasis Twente) en Venray (een evenementenhal in Oostrom). Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) had die locaties volgens de staatssecretaris gespot omdat ze op korte termijn geschikt kunnen worden gemaakt voor asielzoekersopvang. Ook speelde enige spreiding over het land mee in de keuze.

Broekers-Knol beklemtoont dat de keuze voor deze gemeenten los staat van hun eerdere inzet voor asielzoekers.

Voor het blok gezet

Het steekt Aboutaleb, als voorzitter van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, dat hij na ‘jarenlange goede samenwerking met het Rijk en het COA’ nu zo voor het blok wordt gezet: ‘De afgelopen maand hebben onze stad en onze regio coöperatief meegewerkt en er enkele honderden statushouders gehuisvest.’

De Rotterdamse burgemeester Aboutaleb in 2015 tijdens een bewonersbijeenkomst in IJsselmonde over de komst van een tijdelijk asielzoekerscentrum in hun wijk. Beeld ANP

We hadden graag in een eerder stadium overleg gehad over deze opdracht en de aangewezen locatie’, laat een ‘verraste’ locoburgemeester Cor Vervoort van Venray weten op de gemeentewebsite. Venray is niet van plan de opdracht van het Rijk zo maar uit te voeren. ‘Natuurlijk weten we allemaal dat er sprake is van een noodsituatie bij de opvang van vluchtelingen. De gemeente Venray is ook zeker bereid om haar verantwoordelijkheid te nemen, maar wij zitten met veel vragen. Bijvoorbeeld of de locatie wel geschikt is voor de opvang van vijfhonderd asielzoekers, in een klein kerkdorp, naast een GGD-priklocatie en een school, vlakbij het spoor. We doen dit alleen als er een haalbaarheidsonderzoek is verricht. Anders moeten we dat onderzoek nog eerst uitvoeren.’

Ook op Vliegveld Twente moeten op korte termijn vijfhonderd asielzoekers worden opgevangen. Burgemeester Theo Bovens van Enschede zei maandagmiddag in een commissievergadering niet blij te zijn met de dwingende procedure, maar kondigde ook aan zich niet te gaan verzetten.

Coronacrisis

Staatssecretaris Broekers-Knol vindt niet dat iemand iets te verwijten valt nu het kabinet heeft moeten besluiten gemeenten te dwingen asielzoekers op te vangen. Door het woningtekort in Nederland kunnen 12 duizend mensen met een verblijfsvergunning niet uitstromen uit de asielopvang. Daar komt bij dat er de afgelopen tijd veel na-reizigers waren. Bovendien, mensen wier asielaanvraag is afgewezen, kunnen vanwege de coronacrisis vaak niet worden teruggestuurd.

De staatssecretaris zegt dat gemeenten in 2019 al zijn gewaarschuwd dat er problemen op komst waren. Maar ze wil de gemeenten niet als schuldigen aanwijzen, zegt ze erbij.

VluchtelingenWerk Nederland zei dinsdag dat het kabinet de opvangcrisis zelf heeft veroorzaakt door een gebrek aan structurele financiering bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) en het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). De organisatie roept het nieuwe kabinet op om structureel meer capaciteit vrij te maken, om nieuwe crises te voorkomen.