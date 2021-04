Rotterdam en Den Haag willen Tourstart in 2024 of 2025: ‘we kunnen zo’n grootschalig evenement aan’

Het wielerpeloton op de Erasmusbrug, tijdens de start van de tweede etappe in de Tour de France van 2010. Beeld ANP

Zowel Rotterdam als Den Haag vormde eerder het decor voor het Grand Départ. In 2010 ontving de Maasstad het grootste wielerevenement ter wereld, met op de eerste dag een tijdrit, gewonnen door Zwitserse specialist Fabian Cancellara. Een dag later vertrok het peloton uit Rotterdam voor een etappe naar Brussel.

Voor Den Haag is het al langer geleden: in 1973 zegevierde Joop Zoetemelk op de boulevard van Scheveningen. De volgende dag was de etappe verdeeld over twee ritten, waarin Rotterdam zowel aankomst- als vertrekplaats was.

Volgens de gemeente Rotterdam was de komst van de Tour in 2010 een groot succes. Er kwamen één miljoen bezoekers op af. Er werden 24.000 extra hotelovernachtingen geboekt. De beelden van de stad bereikten 17 miljoen tv-kijkers. De inwoners zelf waren enthousiast: ze beoordeelden het evenement met een 8 als gemiddeld rapportcijfer.

Kampioenenregio

Sportwethouder Sven de Langen is van plan in het omringende programma veel scholen te betrekken. ‘Topsport stimuleert kinderen om zelf te gaan sporten, hun helden na te doen en hun dromen na te leven.’ Zijn stad herinnert eraan dat de regio drie wereldkampioenen op de fiets telt: Chantal van den Broek-Blaak (in 2017 op de weg, in Bergen, Noorwegen), Ceylin del Carmen Alvarado (veldrijden, Dübendorf, Zwitserland, in 2020) en Lucinda Brand (veldrijden, dit jaar in Oostende).

Zijn Haagse collega Hilbert Bredemeijer streeft ernaar dat het parcours niet alleen langs de bekende blikvangers van de stad zal leiden. ‘Juist ook langs gebieden die een impuls goed kunnen gebruiken, zoals het zuidwesten. Dit is zoveel meer dan het grootste gratis toegankelijke sportevenement ter wereld. Het vormt voor ons het licht aan het einde van de corona-tunnel en een uitdagende stip op de horizon.’

Volgende maand komt de Tourorganisatie, de Amaury Sport Organisation (ASO), naar Rotterdam om het aanbod van beide steden in ontvangst te nemen. Wethouder De Langen is optimistisch. ‘In 2010 hebben we een heel goede indruk gemaakt. We kunnen zo’n grootschalig evenement aan.’

In 2016 was het voor het laatst dat een van de drie grote wielerronden in Nederland begon. De Giro d’Italia trok toen drie dagen door Nederland, met een tijdrit in Apeldoorn en etappes naar Nijmegen en Arnhem. In 2020 zou de Vuelta naar Utrecht en Noord-Brabant komen, maar toen als gevolg van de coronabeperkingen het evenement naar het najaar werd geplaatst, zag de organisatie zich genoodzaakt de start te annuleren.

De Tour start dit jaar in Brest, volgend jaar in Kopenhagen en in 2023 in Bilbao.