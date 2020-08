Rotterdam Ahoy ontslaat ruim 100 medewerkers, 40 procent van het vaste personeel

Een lege zaal half mei in de Ahoy Arena, op de dag dat de finale van het Eurovisie Songfestival zou hebben plaatsgevonden in Rotterdam. Vanwege het coronavirus werd het evenement afgelast. Beeld ANP

Bij een ingrijpende reorganisatie ontslaat Rotterdam Ahoy vanwege het coronavirus 40 procent van het vaste personeel. Directeur Jolanda Jansen maakte donderdag bekend dat ruim 100 van de 270 medewerkers hun baan verliezen. ‘Het is echt een bloedbad’, zegt Jansen. ‘Ik vind het dramatisch. Onze omzet ging van 45 miljoen euro terug naar 0. Er is simpelweg geen werk, zo staat de horeca geheel stil. We kunnen niet anders.’

Jansen spreekt van ‘een bizar aantal’ ontslagen. ‘En helaas illustratief voor de malaise in de evenementenbranche. Mojo Concerts en de RAI schrappen ook ruim 30 procent van de banen. Wij zitten wat hoger, omdat we al veel hadden geïnvesteerd in een nieuwe concertzaal en het congresgebouw die in het najaar worden opgeleverd. Maar ook voor die zalen hebben we vooralsnog een gapend lege agenda.’

In maart moest Ahoy de poorten sluiten. Grote evenementen als het Eurovisie Songfestival, maar ook de korfbalfinale, de EK-kwalificatie handbal en vele beurzen werden noodgedwongen geschrapt. Alleen bij een driekwart bezetting van de zalen is Ahoy rendabel, dat is voorlopig uitgesloten nu grote evenementen ook na 1 oktober verboden zijn om de verspreiding van het coronavirus af te remmen.

Jansen: ‘In Ahoy willen we mensen blij de deur uit laten gaan, ik ben altijd aan het bouwen. Nu moet ik alleen maar afbreken en niet omdat ik verkeerde beslissingen heb genomen. Het virus heeft niets te maken met bedrijfseconomische strategieën, maar het maakt wel veel kapot.’

Steunmaatregelen

Jansen is tevens woordvoerder van de zogeheten Alliantie, een brede vertegenwoordiging van sport, cultuur en entertainment. Ze roept de overheid op om de tot oktober geldende steunmaatregelen te verlengen.

‘De NOW-regeling moet doorgaan na 1 oktober, zolang we geen grote evenementen mogen organiseren kunnen we de huur niet opbrengen. Ondanks deze ingreep gaan we het zonder steun niet redden. Je ziet in onze branche al de eerste faillissementen. Ook Ahoy kan omvallen als de overheidssteun stopt.’

De Nederlandse evenementenbranche sluit zich aan bij de Belgische collega’s die met hun actie Sound of Silence pleiten voor de organisatie van ‘covidproof’ evenementen. ‘De actie werd gestart om vijf over twaalf, een symbolisch tijdstip. Onze boodschap is identiek. Geef ons ruimte en help ons de winter door.’

Zo had Ahoy de ventilatie in het gebouw al laten testen. Jansen: ‘In samenwerking met de Technische Universiteit in Delft hebben we een onderzoek laten doen dat nu in de afrondende fase zit. Mojo Concerts deed hetzelfde voor de Ziggo Dome en Afas Live. De voorlopige resultaten tonen dat we voor honderd procent buitenlucht naar binnen kunnen blazen, we hebben veel kubieke meters lucht die bijdragen aan de veiligheid van de bezoekers in Ahoy.’