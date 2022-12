Rotjes en vuurpijlen verboden, verkooppunten streng gereguleerd: dit zijn de nieuwe vuurwerkregels

Een vuurwerkwinkel in België, net over de Nederlandse grens. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

De aangescherpte vuurwerkregels die op 1 december 2020 ingingen omvatten onder meer het verbod op de verkoop en het afsteken van knalvuurwerk met verpakkingscode F3 of F4, vuurwerk met middelmatig tot hoog gevaar. Daaronder vallen rotjes, knalstrengen, vuurpijlen en Romeinse kaarsen. Dat vuurwerk ging, in de woorden van toenmalig minister van Justitie en Veiligheid Ferdinand Grapperhaus, gepaard met ‘te veel incidenten en letsel’.

Andere vuurwerkregels zijn minder duidelijk. Carbidschieten is bijvoorbeeld slechts op enkele plaatsen verboden. De traditie komt veel in het oosten van het land voor, waarbij melkbussen, verfbussen of gasflessen worden afgeschoten. Gemeenten mogen zelf bepalen of ze gedogen en zo ja, onder welke voorwaarden.

Op veel plekken in Noord-Holland geldt een algeheel carbidverbod. Zwolle en Leeuwarden, steden die een lange traditie van carbidschieten kennen, versoepelden de regels juist ten opzichte van vorig jaar en staan het schieten op aangewezen plaatsen toe, zolang er een vergunning is aangevraagd.

Verkooppunten

Ook de regels rondom wensballonnen, papieren lampionnen die door de warmte van een vlammetje opstijgen, verschillen per gemeente. Op veel plekken mogen ze nog wel worden opgelaten, al raadt de brandweer dat sterk af.

Wat er wel mag, vinden de echte vuurwerkfanaten mogelijk wat schaars. Het vuurwerk met verpakkingscode F1 of F2, met zeer weinig tot weinig gevaar, is toegestaan. Degenen met de ergste knaldrang mogen sterretjes, cakes, grondbloemen en fonteintjes afsteken en met knalerwten strooien. Al het andere, grotere vuurwerk mag alleen worden afgestoken door vuurwerkprofessionals, mensen die een opleiding tot vuurwerkdeskundige hebben afgerond en in het bezit zijn van een officiële vergunning.

De verkoop van legale vuurwerkproducten mag alleen op vastgelegde dagen plaatsvinden. De officiële verkoopdagen zijn donderdag 29, vrijdag 30 en zaterdag 31 december. Iedere gemeente moet zelf laten weten waar legale verkooppunten zijn. De online shopper moet zijn vuurwerk ophalen bij een geregistreerd, legaal ophaalpunt; vuurwerk thuis laten bezorgen is illegaal.

Jongeren vanaf 12 jaar mogen zelf sterretjes en knalerwten halen, voor al het andere siervuurwerk is de minimumleeftijd 16 jaar. Per huishouden is 25 kilo de maximaal toegestane hoeveelheid.

Langzame lont

Twaalf gemeenten hebben voor de komende jaarwisseling een algeheel verbod op het afsteken van vuurwerk afgekondigd. Amsterdam, Rotterdam, Schiedam, Haarlem, Bloemendaal, Heemstede, Apeldoorn, Nijmegen, Heumen, Mook en Middelaar, Soest en Utrechtse Heuvelrug vinden de overlast, schade, letsel en milieuvervuiling te groot en verbieden daarom alle typen vuurwerk. Alleen sterretjes en knalerwten zijn hier toegestaan.

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft 20 procent van het consumentenvuurwerk dat door de inspectie is getest afgekeurd. Nog eens ruim 13 procent van het vuurwerk is volgens de inspecteurs van onvoldoende kwaliteit om te worden afgestoken. Importeurs moeten deze afgekeurde producten van de markt halen en op eigen kosten vernietigen of aanpassen.

De ILT houdt jaarlijks zo’n test. In totaal zijn er meer dan 190 soorten vuurwerk onderzocht. Dit jaar ontbrandde bij een deel van het afgekeurde vuurwerk de lont te langzaam. Dat is volgens de inspectie gevaarlijk omdat mensen vaak het vuurwerk controleren als het lang duurt voordat het afgaat. Een lont moet binnen 3 en 8 seconden opbranden. Ook bleek uit de test dat delen van het afgestoken vuurwerk nog in brand stonden. Dat is gevaarlijk, omdat de brandende delen op iemand terecht kunnen komen.