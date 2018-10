Rosmalense flatmoord waarschijnlijk opnieuw voor de rechter

Het lijkt erop dat opnieuw een moordzaak wordt heropend. Vrijdag diende advocaat-generaal Diederik Aben een verzoek in bij de Hoge Raad om de veroordeling van Rob B. te herzien. B. werd in 2007 veroordeeld tot tbs en dwangverpleging wegens de dood van zijn 37-jarige vriendin Regie van den Hoogen.

Op 10 april 2000 werd Regie Van der Hoogen met een doorsneden keel aangetroffen in de hal van haar woning. Op basis van twee rapportages en verklaringen van deskundigen achtte het hof zelfdoding uitgesloten. Wel meenden de deskundigen voldoende bewijs te hebben gevonden voor doodslag. Hiervoor werd B., een psychiatrisch patiënt die met Van der Hoogen samenwoonde, in 2007 veroordeeld tot tbs en dwangverpleging.

Een nieuw onderzoek door het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) brengt de eerdere rapportages die tot B.’s veroordeling leiden aan het wankelen. Het NFI oordeelt op basis van een bloedsporenonderzoek dat de kans ‘zeer klein’ is dat B. aanwezig was op het moment dat Van der Hoogens keel werd doorgesneden. Voor de advocaat-generaal verhouden deze nieuwe bevindingen zich slecht met de bewezenverklaring voor doodslag en wijst alles erop dat Van der Hoogen toch zelfmoord pleegde.

‘Er is veel mis gegaan in deze zaak’, zegt B.’s advocaat Pieter van der Kruijs. ‘Daarom ben ik in 2015 begonnen om deze zaak weer op de rails te krijgen. Eind dit jaar, of begin volgend jaar, komt de Hoge Raad met een oordeel en zal de zaak opnieuw voor het hof komen. Dan zal eindelijk deze onterechte veroordeling teruggedraaid kunnen worden.’

Novumcriterium

B.’s tbs werd vorig jaar afgebouwd, maar hij verblijft vanwege zijn geestelijke conditie nog altijd in een kliniek. Volgens advocaat Van der Kruijs is B. zich er wel bewust van dat zijn veroordeling herzien zal worden. ‘Hij weet gelukkig heel goed wat er aan de hand is. Hij heeft altijd gezegd dat hij het niet gedaan heeft.’

B.’s veroordeling kan nogmaals getoetst worden dankzij een verruiming in 2012 van het zogeheten ‘novumcriterium’. Voor die tijd konden oude strafzaken pas worden heropend als er een nieuw feit, een novum, boven tafel kwam. Sinds 2012 kunnen strafzaken ook worden heropend als een deskundige tot een nieuw inzicht over de bekende feiten is gekomen.

Uit een recent onderzoek van de Erasmusuniversiteit en het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) bleek dat tussen 2012 en 2017 42 verzoeken tot herziening werden ingediend op basis van de verruiming van het novumcriterium. In vier gevallen werd de zaak heropend en in drie volgde vrijspraak. Één zaak – de Arnhemse villamoord – ligt nog ter beoordeling bij de Hoge Raad.