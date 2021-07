Rooiseizoen voor biologische aardappeltelers in rook op door schimmelziekte

Beeld ANP

Dit meldt brancheorganisatie Bionext. De schimmelziekte phytophthora is een serieuze plaag voor alle aardappeltelers, wat de reden is dat er door gangbare boeren veel wordt gespoten met bestrijdingsmiddelen. Een biologische teler heeft minder middelen tot zijn beschikking en is dus nog kwetsbaarder. Zit de schimmel eenmaal op het blad dan rest de boer niets anders dan de aardappelplanten te verbranden om verspreiding te voorkomen.

Dit scenario is gemakkelijk te voorkomen, denkt Bionext. Ze doet een beroep op de Nederlandse consument, ‘een echte aardappeleter’, die nog altijd maar mondjesmaat kiest voor biologische aardappelen. Bij meer vraag loont het voor boeren over te stappen op aardappelrassen die resistent zijn tegen de schimmel.

In reactie op de ingrijpende phytophthora-uitbraak in 2016 werden 23 resistente biologische rassen ontwikkeld. ‘Een enorme overwinning voor de sector’, zegt Bionext-directeur Michaël Wilde. ‘Maar als we willen dat boeren deze rassen kunnen telen, om ze te beschermen tegen het risico van phytophthora, dan moet er ook aan de vraagzijde iets gebeuren. Er vanuit gaan dat de rassen vanzelf verkocht worden, werkt dus niet.’ Bionext pleit dan ook voor het stimuleren van de Nederlandse vraag naar bio-aardappelen.

Nederlandse biologische boeren produceren doorgaans grotendeels voor de thuismarkt. Bij bio-aardappelen is dit anders. De brancheorganisatie wijst erop dat Nederlandse biotelers 14 procent van de Nederlandse consumenten van een biologische aardappel zou kunnen voorzien, maar dat de vraag nu lager ligt. Hierdoor gaat een deel de grens over. Afzetzekerheid voor biologische aardappelen in Nederland zou het risico voor boeren om over te stappen op de resistente, maar onbekendere rassen, vergroten, denkt Bionext.

Aardappelen behoren met ruim 163 duizend hectare tot de grotere teelten in Nederland. Net 1 procent van dit areaal is biologisch (2.054 hectare). Daar halen 262 bioboeren ruim 70 duizend ton biologische aardappelen vanaf. In totaal zijn er volgens het CBS ruim negenduizend aardappeltelers in Nederland.