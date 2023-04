Rondom zijn arrestatie bespeelde Trump weer de pers: ‘Elke seconde wordt door hem uitgebuit’

Voormalige president van de Verenigde Staten Donald Trump arriveert bij de rechtbank in New York. Beeld Getty Images via AFP

Dag Thomas, is de rust in New York inmiddels enigszins teruggekeerd?

‘Dat kun je wel zeggen, ja. De arrestatie van Donald Trump heeft de stad tweeënhalve week in zijn greep gehouden. Nadat Trump zelf had voorspeld dat hij in New York gearresteerd zou worden, waren hier demonstraties en kleine opstootjes. Toen het daadwerkelijke arrestatiemoment dichterbij kwam, waren politie en inwoners bang dat het uit de hand zou lopen.

‘Dat is gelukkig niet gebeurd. Tot december is er geen nieuwe zittingsdatum. Je voelt de stad bijna een collectieve zucht van opluchting slagen dat het allemaal goed verlopen is.’

Je stond dinsdag bij de rechtbank in Manhattan toen Trump daar aankwam. Verliep zijn aankomst zoals je had verwacht?

‘Bij Trump verwacht je altijd dat er veel aanhangers komen opdraven en dat het allemaal heel tumultueus verloopt. Maar dat viel deze keer eigenlijk wel mee. Toen ik dinsdagochtend bij de rechtbank aankwam, was het vooral een circus van de pers. De journalisten waren in veel grotere aantallen gekomen dan de voor- en tegenstanders van Trump.

‘Voor mij toonde dat nog maar eens aan hoe Trump de pers in zijn greep heeft. Elke seconde van deze vervolging wordt door hem uitgebuit. Hij heeft zelf bekendgemaakt dat hij gearresteerd zou worden. Vervolgens was hij degene die liet weten wanneer hij uit Florida zou vertrekken. Daarna werd heel zijn vlucht gevolgd en maakte Trump zelf wereldkundig dat hij in New York was geland. Nieuwshelikopters volgden zijn auto door New York alsof het om een politieachtervolging ging.

‘Deze arrestatie legt Trump ook geen windeieren, natuurlijk. De donaties stromen binnen. Zelf zegt Trump dat hij iets meer dan 5 miljoen dollar heeft opgehaald. Dat is niet de controleren, maar het lijkt niet onwaarschijnlijk dat er inderdaad een hoop geld is overgemaakt.

‘Tegelijkertijd is er ook een grens aan wat Trump wil dat wij zien. Hij bleek bijvoorbeeld verzocht te hebben om geen camera’s toe te staan bij de rechtszitting. Op het moment dat hij de rechtbank betrad, werd de zaak voor de buitenstaander weer een soort black box.

Heeft deze strategie van Trump invloed op de manier waarop je verslag doet van deze arrestatie?

‘Ja, dat denk ik wel. Als journalist word je zelf onderdeel van de Trump-mediamachine. Terwijl ik bij de rechtbank op hem stond te wachten, besloot ik dat de beeldvorming die Trump zo zorgvuldig regisseert, de hoofdmoot van mijn reportage moest worden. Dus niet alleen de aankomst van Trump, maar ook wat hij daar zelf mee wilde laten zien.’

Denk je dat de dag voor Trump precies is uitgepakt zoals hij had gehoopt?

‘Dat kun je je afvragen. ‘s Avonds in Florida probeerde hij zijn mediaregie weer terug te pakken door een persconferentie te geven. Toch merkte je dat die niet meer dezelfde impact had als zijn eerdere toespraken. Het was eerder een herhaling van zetten. Trump ging niet inhoudelijk in op wat er tijdens de rechtszaak gezegd was.’

Hoe wordt nu in Amerika teruggekeken op de dag van Trumps arrestatie?

‘Dat is afhankelijk van je politieke kleur, maar het is zeker een gebeurtenis waar veel mensen emotie bij voelen. Het was in ieder geval een mediaspektakel. Er is vermoedelijk geen Amerikaan die niet heeft meegekregen wat er dinsdag allemaal gebeurd is.

Tot slot, Trump moet zich op 4 december weer in New York melden voor deze zaak. Verwacht je dat het mediacircus tot die tijd stil blijft?

‘Bij dit soort zaken zijn zoveel mensen betrokken dat er vaak al eerder informatie naar buiten komt. Naarmate het onderzoek vordert, zal er wel wat uitlekken.

‘Ik verwacht eigenlijk dat het mediacircus pas echt weer op gang komt wanneer er in de andere strafrechtelijke onderzoeken tegen Trump vorderingen worden gemaakt. Dit is relatief gezien namelijk de kleinste zaak. De andere zaken gaan over het beïnvloeden van de verkiezingsuitslag in Georgia, over het achterhouden van vertrouwelijke documenten over mogelijk staatsgevoelige zaken en over zijn rol in de Capitoolbestorming.

‘Het vermoeden is dat binnen afzienbare tijd in ten minste een van die zaken duidelijk zal worden of er een vervolging komt. Als dat gebeurt, begint het hele circus opnieuw.’