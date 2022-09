Rond het ‘massagraf’ in Izjoem overtreft de geur van de doden die van de dennen

Bij het opgraven van stoffelijke overschotten in een bos bij de door het Oekraïense leger ­bevrijde stad Izjoem zijn aanwijzingen van executies gevonden. Bij sommige slachtoffers waren de handen op de rug ­gebonden. Andere lijken te zijn ­gedood door bombardementen of ­gesneuveld in de strijd om de stad in maart.

De regen klettert vrijdag op de lijkzakken die klaarliggen om te worden gevuld. Tussen de dennenbomen bij het deze week heroverde Izjoem zijn tientallen mensen met scheppen en ­gereedschap in de weer om de eerste van de 440 lichamen, die hier het ­afgelopen half jaar door de Russische bezetters zijn begraven, uit de grond te halen.

Daartussen zitten forensisch specialisten en onderzoekers van oorlogsmisdaden. Daaromheen lopen zeker honderd journalisten, van wie er ­velen met bussen van het Oekraïense ministerie van Defensie hiernaartoe zijn gebracht.

Een dag eerder was al aangekondigd dat er een ‘massagraf’ gevonden zou zijn bij Izjoem, een van de heftigst gebombardeerde steden van Oekraïne. ‘Boetsja, Marioepol en nu helaas Izjoem’, zei president Volodymyr Zelensky, die de lugubere vondst ­bekendmaakte. ‘Rusland laat overal de dood achter.’ Zelensky, die woensdag nog de stad in de provincie Charkiv had bezocht, zei dat Moskou ter verantwoording moet worden geroepen. De Mensenrechtenraad van de VN stuurt onderzoekers naar het ­gebied, waar de geur van de dood die van de dennen overtreft.

Massagraf

Toch is ‘massagraf’ niet het juiste woord. Bijna alle doden liggen anoniem maar individueel begraven, met een kruis met een nummer erop en een hoopje aarde op het graf. Ook de suggestie dat de graven ‘gevonden’ zijn en dus verstopt waren, lijkt niet helemaal juist. Het geïmproviseerde kerkhof bevindt zich direct naast het bestaande kerkhof.

Wel lijkt de aanwezigheid van onderzoekers van oorlogsmisdaden terecht. In één graf zijn wel degelijk meerdere lichamen gevonden (zeventien, waarschijnlijk van soldaten). Bij sommige lijken zijn de handen op de rug gebonden. Volgens een hoge onderzoeker van de politie in de ­regio, Sergej Bolvinov, is uit de eerste opgravingen duidelijk geworden dat zich onder de slachtoffers doodgeschoten burgers bevinden.

Izjoem

In Izjoem zelf doen veel verhalen de ronde over verdwenen inwoners. Die zouden hier gevonden kunnen worden. Maar Izjoem is vooralsnog van een andere orde dan Boetsja, waar in april massagraven werden gevonden met bijna driehonderd vermoorde burgers.

Izjoem werd vorige week bevrijd bij het grote offensief van het Oekraïense leger in de regio Charkiv. De strategische stad werd in april zwaar beschoten door de Russische artillerie. Na de Russische inname werd Izjoem ­gebruikt als een belangrijke bevoorradingspost voor het bezettingsleger in het oosten van Oekraïne.

Volgens een bewoner zouden zich in het massagraf ook de tientallen slachtoffers bevinden, onder wie kinderen, van een Russische luchtaanval waarbij een flat werd geraakt. De ­bewoner zegt geholpen te hebben bij het bergen van de doden.